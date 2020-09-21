Karia Suresi okunuşu ve yazılışı nasıldır? Karia suresi Arapça ve Türkçe meali nedir? Karia suresi dinle!

Karia Suresi 11 ayetten oluşur. Kur'an-ın 101. suresi olan Kâria Suresi'nin Arapça yazılışına, Türkçe mealine, Türkçe okunuşuna ve yazılışına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KARİA SURESİ HAKKINDA BİLGİLER

Kâria Suresi Kur-an'ı Kerim'deki 101. suredir. Toplamda 11 ayetten oluşmaktadır.

Mekke'de, Kureyş Suresi'nden sonra indirildiğine inanılan sure, ismini ilk ayetinde geçen ve kıyamet günü anlamında kullanılmış olan el-Kari'a kelimesinden alır. Surede kıyamet günü gerçekleşecek olaylardan ve ahiret hayatı konularından bahsedilmiştir.

Karia suresi Mekki mi Medeni mi : Mekki

Karia kelimesi anlamı : Kur'anda "Kıyamet günü" anlamında geçmektedir.

Karia suresi kaçıncı sure : 101. suredir

Karia suresi ayet sayısı : 11 ayet

Karia suresi harf sayısı : 158

Karia suresi kelime sayısı : 36

KARİA SURESİ HAKKINDA

Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. "Kâri'a", vuran, çarpan, kapıyı çalan,yürekleri hoplatan şey demektir. Burada, kıyamet gününü ifade etmektedir.

KARİA SURESİ NUZÜL

Mushaftaki sıralamada yüz birinci, iniş sırasına göre otuzuncu sûredir. Kureyş sûresinden sonra, Kıyâmet sûresinden önce Mekke'de inmiştir.

KARİA SURESİ KONUSU

Sûrede bazı kıyamet tasvirlerine yer verilmekte, âhiret sorumluluğu bilinci aşılayan uyarılarda bulunulmaktadır.

KARİA SURESİ ARAPÇASI

Karia suresi

KARİA SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1-) El kariah

2-) Mel kariah

3-) Ve ma edrake mel kariah

4-) Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus

5-) Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş

6-) Fe emma men sekulet mevazınüh

7-) Fe hüve fi îşetir radıyeh

8-) Ve emma men haffet mevazınüh

9-) Fe ümmühu havıyeh

10-) Ve ma edrake mahiyeh

11-) Narun hamiyeh

KARİA SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

1-) Yürekleri hoplatan büyük felaket!

2-) Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket?

3-) Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin?

4-) O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır.

5-) Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır.

6-) İşte o vakit, kimin tartıları ağır gelmişse,

7-) Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır.

8-) Ama kimin de tartıları hafif gelirse,

9-) İşte onun anası (varacağı yer) Hâviye'dir.

10-) Sen Hâviye'nin ne olduğunu ne bileceksin?

11-) O, kızgın bir ateştir.

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KARİA SURESİ TEFSİRİ

Kâria Suresi 1-3 Ayetleri Tefsiri:

"Kulakları patlatan o ses" diye çevirdiğimiz kåria kelimesi sözlükte "şiddetle vurmak, çarpmak" anlamına gelen kar' kökünden türemiş bir isim olup kıyameti ifade eder. Arapça'da büyük felâket ve belâya da kåria denir (bk. Ra'd 13/31). Kıyamet dehşet verici halleriyle kalplere korku saldığı ve o günde suçlular cezaya çarptırıldığı için kıyamete kåria denmiştir. Bu âyetler, gerek üslûp gerekse anlam bakımından kıyamet olayının büyüklüğünü ve şiddetini ifade ettiği gibi kıyametin ne zaman meydana geleceğinin bilinemeyeceğini de göstermektedir.

Kâria Suresi 4. Ayetin Tefsiri:

Kıyamet gününde insanların kabirlerinden kalkarak mahşer yerine gidişleri tasvir edilmektedir. İnsanlar o anda korku ve dehşet içerisinde dağınık bir halde bulunacaklarından yüce Allah onları sağa sola dağılmış kelebeklere benzetmiştir. Kabirlerinden kalkan insanlar büyük kalabalıklar oluşturacakları için de başka bir âyet-i kerîmede (Kamer 54/7) dağılıp savrulmuş çekirgelere benzetilmektedirler. O gün insanlar birbirlerini çiğnercesine hareket edip mahşerde toplanacaklardır (krş. Kehf 18/99). 5. Kıyamet gününde dağların yok olma safhalarından biri dile getirilmektedir. Başka âyetlerde anlatıldığına göre o gün dağlar parça parça olacak (Fecr 89/21), akıp giden kum yığını haline gelecek (Müzzemmil 73/14), atılmış renkli yüne dönüşecektir. Sonra da serap olacaktır (bk. Nebe' 78/20). Bütün bu tasvirler, kıyamet gününde yerkürede meydana gelecek olan sarsıntının ne derece şiddetli olacağını gösterir.

Kâria Suresi 5. Ayetin Tefsiri:

Kıyamet gününde dağların yok olma safhalarından biri dile getirilmektedir. Başka âyetlerde anlatıldığına göre o gün dağlar parça parça olacak (Fecr 89/21), akıp giden kum yığını haline gelecek (Müzzemmil 73/14), atılmış renkli yüne dönüşecektir. Sonra da serap olacaktır (bk. Nebe' 78/20). Bütün bu tasvirler, kıyamet gününde yerkürede meydana gelecek olan sarsıntının ne derece şiddetli olacağını gösterir

Kâria Suresi 6-11 Ayetleri Tefsiri:

"Tartılan ameller" diye çevirdiğimiz mevâzîn kelimesi ya "tartılan şey" anlamına gelen ve amelleri ifade eden mevzûn kelimesinin veya "terazi" anlamına gelen mîzanın çoğuludur. Meâlde birinci anlam tercih edilmiştir. İkinci anlama göre de kelime kinaye olarak yine tartılan amelleri ifade eder. Zira terazilerin ağır gelmesi, "onlarda tartılan eşyanın ağır gelmesi" demektir. "Tartılan amellerin ağır gelmesi" hayır ve iyiliklerin fazla olmasını anlatmakta ve Allah'ın rızâsının bu sayede kazanılacağını göstermektedir. 6-7. âyetler iyilikleri kötülüklerinden çok olan kimselerin nimetlerle donatılmış cennetlerde ebedî olarak mutlu ve müreffeh bir hayat süreceklerini ifade eder. Amellerin hafif olması ise kulun dünyada yaptığı iyiliklerin azlığı veya bulunmaması demektir. Bu âyet, dolaylı olarak "günahları ağır basarsa" anlamını da içermektedir. Âhiret olayları gayb âleminden olduğu için amellerin nasıl tartılacağı veya ölçüleceği hakkında söz söylemek yahut fikir yürütmek mümkün değildir.

9. âyette "kucaklayacak olan" diye çevirdiğimiz ümm kelimesi sözlükte "anne" anlamına gelir. Burada mecaz olarak "barınak" mânasında kullanılmıştır. Âyette, annenin çocuğuna kucak açıp onu bağrına basmaya can attığı gibi cehennemin de suçlulara kucak açarak onları içine almak için iştiyakla beklediğini ifade eden kinayeli bir anlatım söz konusudur (bu ve başka yorumlar için bk. İbn Âşûr, XXX, 514-515). 8-9. âyetler, böyle iyi işleri az, kötülükleri çok olan kimselerin gidecekleri yerin cehennem olduğunu göstermektedir. Tefsirlerde hâviye kelimesinin cehennemin isimlerinden biri olduğu belirtilmiş, son âyet de buna kanıt gösterilmiştir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri