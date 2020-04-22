Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, koronavirüs salgınının Türkiye'ye sıçramasıyla ailesiyle karantinaya girdi. Bu süreci spor yaparak geçiren Demirel, evde canı sıkılınca da imajını değiştirmeye karar verdi.

SAÇLARINI BOYADI

İki çocuk annesi Zeynep Demirel, karantina sürecini YouTube kanalına video çekerek ve fit vücudunu korumak için spor yaparak geçirmeye başladı. Evde canı sıkılan Demirel ise yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını değiştirmeye arar verdi. Kuaförler kapalı olduğu için radikal bir karar veren Zeynep Demirel, saçlarını bakır renge boyadı.

"PERUK DEĞİL, YAPTIM OLDU"

Yeni imajını takipçileriyle paylaşan Demirel, saçlarının peruk olmadığını belirterek "İlk şoku atlattıysanız eğer söyleyeyim: peruk değil. Yaptım oldu ve ben çok beğendim. Bu da şu demek 'dünya alem birleşse kimseyi dinlemem'. Alışın zamanla siz de seveceksiniz" dedi."P

2009 Miss Belçika Güzeli Zeynep Sever ile kaleci Volkan Demirel, 2010 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin iki kız çocukları var.

İşte Zeynep Demirel'in yeni imajı...