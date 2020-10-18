Karagümrük ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 5. haftası, iki İstanbul ekibinin karşılaşmasına sahne oldu. Derbide Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Fatih Karagümrük'ün golünü 45. dakikada Artur Sobiech kaydetti. Kasımpaşa'nın golü ise 47. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.

JIMMY 5 DAKİKADA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karagümrük'te oyuna 69. dakikada Badou Ndiaye'nin yerine giren Jimmy Durmaz, 74. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ligdeki ikinci beraberliğini alan Karagümrük, puanını 8 yaptı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Bu sezon ilk kez sahadan beraberlikle ayrılan Kasımpaşa ise puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 8. sırada yer aldı.

Karagümrük, gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise Göztepe'yi ağırlayacak.