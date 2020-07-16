Kara Kule filmi konusu nedir? Kara Kule oyuncuları ve Kara Kule özeti!

Kara Kule filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Kara Kule filmini izleyecek olanların merak ettiği Kara Kule konusu nedir, Kara Kule oyuncuları kimler ve Kara Kule özeti gibi konuları inceliyoruz.

KARA KULE FİLMİNİN ÖZETİ

Son Savaşçı Şövalye, Roland Deschain, bütün evreni bir arada tutan Kara Kule'nin yok olmasını engellemek için, Siyah Giyen Adam olarak bilinen Walter O'dim'e karşı sürdürdüğü sonsuz bir savaş içinde esir kalmıştır. Dünyanın kaderinin pamuk ipliğine bağlı olduğu, iyi ve kötünün ters düştüğü bu son savaşta Roland, kaleyi Siyah Giyen Adam'dan koruyacak tek kişidir.

KARA KULE OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Nikolaj Arcel

Oyuncular: Katheryn Winnick, Matthew McConaughey, Idris Elba, Abbey Lee, Jackie Earle Haley

Tür: Aksiyon, Macera, Fantezi

Yapım Yılı: 2017

Vizyon Tarihi: 4 Ağustos 2017 Cuma

Senaryo: Akiva Goldsman, Jeff Pinkner