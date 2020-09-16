Kanye West, Grammy ödülünün üzerine tuvaletini yaptı

Ünlü rapçi Kanye West, Grammy ödülünü klozete koyup üzerine tuvaletini yaptı. Bu görüntü sonrasında büyük tepki çeken West'in tuvaletini protesto amaçlı yaptığı tahmin ediliyor.

Kanye West, Grammy ödülünün üzerine tuvaletini yaptığı bir video Instagram hesabından yayınladı. West, Grammy ödülünün üzerine tuvaletini yaptığı videoyu "İnan bana, durmayacağım!" notuyla paylaştı. West'in paylaştığı video kullanıcılar tarafından "iğrenç" olarak karşılandı. West, videoyu yayınlamasından ötürü üzgün olmadığını da belirtti.

PROTESTO ETTİ

Kanye West kısa süre önce Afrikalı-Amerikalıların pastadan adil şekilde pay almadığını söylemişti. Kanye West beyazlar tarafından yönetilen şirketlerde kullanıldıklarını belirterek NBA ve müzik dünyasını örnek göstermişti. Kanye West, NBA ve müzik dünyasına seslenerek "Birlikte duralım" çağrısı yapmıştı.