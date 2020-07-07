Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu
Amerikan Futbol Ligi'nin son şampiyonu Kansas City Chiefs, oyun kurucu Patrick Mahomes'in sözleşmesini 10 yıl uzattı. Mahomes, bonuslarla birlikte kazanacağı 503 milyon dolar ile spor tarihinin en çok kazandıran sözleşmesine imza attı.
07.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:30
Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Kansas City Chiefs, oyun kurucusu Patrick Mahomes ile 10 yıllık sözleşme imzaladı.
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Şubat ayında oynanan Super Bowl'da, San Francisco 49ers'ı 31-20'lik skorla yenerek 50 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Kansas City Chiefs, 24 yaşındaki yıldızı Mahomes'i 10 yıllık sözleşmeyle takımda tuttu.
TARİHİN EN YÜKSEK ÜCRETLİ OYUNCUSU OLDU
Mahomes, bonuslarla birlikte 503 milyon dolarlık sözleşmeye imza atarken, bu sözleşme spor tarihinin en yüksek ücretli sözleşmesi oldu.
Takımının başarısında büyük rol oynayan Mahomes, NFL tarihinde Super Bowl şampiyonluğunu ve en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazanan en genç oyun kurucu olarak tarihe geçmişti.