Kanada'da son 30 yılın en ölümcül saldırısı meydana geldi: 16 kişi öldü

Kanada'da son 30 yılın en ölümcül silahlı saldırısı meydana geldi. Saldırgan, sivil halkı hedef alarak silahını ateşledi ve 16 kişinin ölümüne sebep oldu. Yetkililer ölü sayısının artma ihtimalinin olduğunu ifade etti. Saldırganı Enfield kenti yakınlarında etkisiz hale getiren yetkililer, şahsın bir diş protezi kliniği, evleri ve diğer kentlerde de gayrimenkulleri olduğunu açıkladı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Direktörü Brenda Lucki, yaptığı açıklamada, Nova Scotia eyaletinin kırsal bölgelerinden Portapique kasabasında, geçen cumartesi gecesi Gabriel Wortman (51) isimli saldırganın gerçekleştirdiği ve pazar günü öğle saatlerine dek süren saldırılarda, aralarında RCMP görevlisinin de bulunduğu yaşamını yitirenlerin sayısının 10'dan, 16'ya çıktığını açıkladı.

Olayın bir terör saldırısı olmadığını aktaran Lucki, saldırının yaşandığı bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının ve soruşturmanın devam ettiğini, ölü sayısının daha da artabileceğini ifade etti.

KANADA BAŞBAKANI BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Ülke gündeminin en önemli konusu haline gelen saldırı ile ilgili bir açıklama yapan Başbakan Justin Trudeau, olayda ölenler için başsağlığı diledi. Trudeau açıklamasında şunları belirtti:

"Kalbimiz sevdiklerini kaybeden insanlar ve hayatını kaybeden RCMP polisi Heidi Stevenson'un yas tutan ailesi ile birlikte. Ayrıca, hastanede tedavi gören bir RCMP üyesi de dahil olmak üzere, yaralanan insanlar için şifa diliyorum. Kolluk kuvvetleri her gün, güvenliğimizi ve refahımızı sağlamak için en zor şartlarda çalışıyor. Onlara değişmez özveri, profesyonellik ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Ülke olarak, bu gibi anlarda, birbirimizi desteklemek için bir araya geliyoruz. Birlikte kurbanların aileleriyle yas tutacağız ve bu zor zamandan geçmelerine yardımcı olacağız. Nova Scotia halkı güçlü ve dayanıklıdır ve onları desteklemek için burada olacağız."

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN KİŞİ DİŞ KLİNİĞİ SAHİBİ ÇIKTI

Portapique'de gördüğü herkese rastgele ateş açan ve polisin Enfield kenti yakınlarına kadar süren kovalamacasının ardından buradaki bir benzin istasyonunda etkisiz hale getirilen saldırgan Gabriel Wortman'ın Portapique'de bir diş protezi kliniği, evleri ve diğer kentlerde de gayrimenkulleri olduğu açıklandı.

Wortman'ın, saldırıyı neden yaptığına dair şu ana kadar bir bilgiye ulaşılamadı. RCMP, eyalet tarihinin en kanlı saldırısı olarak nitelendirdiği olayla ilgili şu ana kadar detaylı bir açıklama yapmadı.