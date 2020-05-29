Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "KOVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

1 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAK

Genelgeye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 13 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni" konulu Genelge ile 22 Mart'ta Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu Genelge 1 Haziran'da yürürlükten kaldırılacak.

60 YAŞ VE ÜZERİNDE OLANLAR İLE KRONİK HASTALIĞI BULUNANLAR İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar, idari izinli sayılacak.

İdari izinli sayılanlar, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacak.

Ayrıca, 13 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve kamu görevlilerinin yurtdışına çıkışlarını izne bağlayan Genelge de yürürlükten kaldırıldı.

KAMU PERSONELİ 1 HAZİRAN İTİBARİ İLE NORMAL MESAİYE BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibari ile normal mesaiye başlayacaklar. Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları kurumlarınca değerlendirecek" ifadelerini kullanmıştı.