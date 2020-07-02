Kalyon Holding sahibi kim? Kalyon Holding çalışma alanları neler?

Kalyon Holding'in temelleri 1944 yılında Mehmet Kalyoncu'nun müteahitlik yapmasıyla başlamış ve ardından iki kardeşin kurduğu Kalyon İnşaat ile büyümüştür. İlerleyen süreçte birçok başarılı çalışmaya imza atarak bugünkü Kalyon Holding'in ortaya çıkması sağlanmıştır.

KALYON HOLDİNG SAHİBİ KİM?

Şirket 1944 yılında, Mehmet Kalyoncu tarafından temelleri atıldı. Ardından Hasan Kalyoncu ve Orhan Cemal Kalyoncu kardeşler tarafından 1974 yılında kurulan Kalyon İnşaat ile iş dünyasında başarılı bir çizgide ilerleyen Kalyonlar, inşaat sektöründe sayısız ilklere, dünya çapında yüzlerce projeye ulaşarak büyük bir marka haline gelmişlerdir.

Şirketin bugünki Yönetim Kurulu Başkanı ise Orhan Cemal Kalyoncu'dur. Hasan Kalyoncu, 22 Kasım 2008'de yaşamını yitirmiştir.

KLAYON HOLDİNG ÇALIŞMA ALANLARI

Kalyon Holding topluma, çevreye ve ekonomiye değer katma amacıyla inşaat, yatırım/işletme, gayrimenkul, enerji ve sanaayi alanlarında faaliyet gösteriyor. Bunların yanı sıra üniversite, sağlık merkezleri, eğitim merkezleri gibi sosyal faydayı da gözetiyor.

Yurt dışında Katar, Rusya, Libya, BAE, Suudi Arabistan ve Irak gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede altyapı ve üstyapı projeleri yürüten Kalyon Holding, faaliyet alanını her geçen gün genişletiyor.