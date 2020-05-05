Kakava ateşi nedir? Kakava nedir? Kakava kültürü nedir? Ateş üstünden atlama ritüeli Kakava hakkında merak edilenler!

Kakava köklü bir halk geleneği olarak yüzyıllardan günümüze kadar ulaşmıştır. Bahar aylarında tüm dünyada ve ülkemizin bazı bölgelerinde gerçekleştirilen Kakava ateşi önemli bir halk kültürümüzdür. Başta Roman vatandaşlarımız olmak üzere kutlanan Kakava ateşi hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık.

KAKAVA ATEŞİ NEDİR?

Kakava, Çingene (Roman) kültüründeki bir kutlamadır. Özellikle Anadolu'da bu kutlamanın yapıldığı bazı yöreler hâlâ mevcuttur. Kökenlerini Mısır ve Ön Asya'dan alır.

Çingene inanışlarına göre Kakava, Mısır ve Ön Asya kökenli bir inanç olarak kabul edilir. Eski Mısır'da Firavun'un Koptlar (Kıptîler) ile birlikte yaşayan bir halkın varlığından bahsedilir ki, bunlar Çingenelerdir. Firavun onlara zulmeder. Kaçmaya çalışan bu halkın peşine düşen Firavun'un askerleri sularda boğulup ölürler.

KAKAVA ATEŞİ

Geride kalanlar ise kutlu bir kişinin tekrar gelip kendilerini kurtaracağına inanırlar. O gün 6 Mayıstır. O sabah Çingeneler akarsulara inerler ve çılgınca eğlenirler.

Bu efsanede dikkati çeken husus tıpkı Musa'nın önderliğinde İbranilerin Kızıldenizi geçmesine birebir benziyor olmasıdır. Bu yöndeki en mantıklı açıklama Çingenlerin de onlarla birlikte bu yolculuğu yapmış olmasıdır. Tarihsel veriler Çingenelerin Dünyaya Mısırdan yayıldığını işaret etmektedir.

TÜRKİYE'DE KAKAVA ATEŞİ

Edirne ve Kırklareli ile Türkiye'nin bazı batı şehirlerde bugün bile Kakava sevinçle kutlanmaktadır . Ateş üstünden atlama, su kenarlarında piknik yapma, müzik, dans bugün gerçekleştirilen eğlencelerdir. Kırklarelinde bu festivaller Şeytan Deresi'nden geçilerek yapılır.

Kakava kutlamaları günümüzde Edirne Valisi ve Belediye Başkanı tarafından desteklenen uluslararası bir festival şeklini aldı . Kakava Festivalinin resmi bir parçası olarak, Sarayiçi geleneksel Kırkpınar yağlı güreşi turnuvası her yıl düzenlenmektedir. Törenlerde pilav dağıtılır.