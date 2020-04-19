Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir

Bloomberg'in haberine göre çalışma saatlerinin kısaltılması, bankaların kapanması, ulaşımdaki zorluklar ve işçilerin hastalık korkusu nedeniyle, kahve çekirdeklerini toplamak için yeterli sayıda insan bulunamayabilir. Bu durum özellikle, dünyanın kahve üretiminin yaklaşık üçte ikisini elinde bulunduran Kolombiya, Brezilya ve Peru'yu ilgilendiriyor.

BİRÇOK İŞÇİ TARLALARI TERK ETTİ

Önümüzdeki ay hasadın başlaması gerekse de, birçok işçinin enfeksiyon kapma olasılığı ve küçük maaş nedeniyle tarlaları terk ettiği belirtiliyor. Üretim hacimlerinin talebi karşılayamayacağı ve bir önceki yıla ait stokların kullanılması gerekeceği daha önce tahmin edilmişti. Ancak dünya genelinde kahveye yönelik aşırı talep, neredeyse stokları da eritmiş görünüyor.

BİR KAHVE ÇUVALININ FİYATI 130 DOLARA YÜKSELDİ

Piyasanın kahve fiyatlarında artış beklediği ve Arabica vadeli işlemlerinin değeri geçen ay yüzde 16 artarak bir kahve çuvalının fiyatı 130 dolara yükseldiği ifade ediliyor.