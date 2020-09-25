Kadir Çetinçalı kimdir? Kadir Çetinçalı'nın mesleği nedir? Kadir Çetinçalı nerelerde görev almıştır?

Spor yazarı, gazeteci Kadir Çetinçalı 2003 yılından beri sektörün içinde olan bir isimdir.

KADİR ÇETİNÇALI KİMDİR?

2003 yılında CNN Türk bünyesinde göreve başlayan Kadir Çetinçalı, Galatasaray muhabiri olarak görev yapmaya devam etti.

Doğan Haber Ajansı muhabiri olarak mesleğine devam eden Kadir Çetinçalı, son olarak Ajans 1905'de spor yorumcusu olarak görev yapmaktadır.