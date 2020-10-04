Kadınlar futbolda ilk kez oynanan El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i 4-0 yendi

Real Madrid kulübünün 1 Temmuz'da kurduğu kadın futbol takımı, ilk defa kayıt olduğu Primera Iberdrola'nın 1. haftasında Barcelona'yı konuk etti.

Kadınlar futbolda ilk kez oynanan El Clasico'yu Barcelona 4-0 kazandı.

BARÇA GEÇEN SEZON LİGİ 2. SIRADA BİTİRDİ

Barcelona'ya farklı galibiyeti getiren golleri; 18. dakikada Patri Guijarro, 55. dakikada Misa kendi kalesine, 66. dakikada Martens ve 75. dakikada Alexia kaydetti.

Geçen sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde 2. olan Barcelona, 1988 yılından bu yana kadın futbol takımına sahip.