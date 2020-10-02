İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emre Etyemez getirilirken, tutuksuz sanıklar eşi Gülüzar Etyemez ve baldızı Buse Keleş de katıldı. Müşteki Sena Koçak da duruşmada hazır bulundu.

"KİMSEYİ DARP ETMEDİM"

Duruşmada savunma yapan sanık Emre Etyemez, olay günü hastaneden çıktıklarını, eşinin doğum yaptığını eve gittiklerini, müştekinin aracının kendi araçlarının önüne kırdığını, kendisinin neredeyse arabaya çarpacağını söyledi. Sanık Etyemez, aracı çekip durduklarında müştekinin cep telefonu çıkararak kayıt edip "Benim kim olduğumu biliyor musunuz" diyerek küfür ettiğini öne sürdü. Müştekiye "Bize kaza yaptıracaksın" dediğini, eşinin de karnını tutarak arabadan indiğini iddia eden sanık Etyemez, müştekinin eşine vurmaya çalıştığını söyledi. Baldızının çocuğun nefes almadığını söylemesi üzerine eşi ve çocuğunu alarak hastaneye gittiğini belirten sanık Emre Etyemez, "Kimseyi darp etmedim. Yaptığım tek şey arabanın üstüne çıktım. Arabanın ön kaputuna zıpladım. Cama vurarak kırdım. Müşteki küfür ettiği için küfür etmiş olabilirim. Tehdit ve hakarette bulunmadım" dedi. Sanık Emre Etyemez, olaydan pişman olduğunu, müştekiden özür dilediğini belirterek tahliyesini talep etti.

DİĞER SANIKLAR DA SUÇLAMAYI REDDETTİ

Sanık baldız Buse Keleş ise olay sırasında ablasının ağladığını, eniştesinin de sinirlerine hakim olamayarak araca vurduğunu anlattı. Müştekiye vurmadığını, ablasına küfür ettiğini söyleyen Buse Keleş, hakaretlerin karşılıklı olduğunu söyledi. Sanık Gülüzar Etyemez ise olay günü ameliyatlı olduğunu, tartışmak için araçtan inmediğini, müştekinin elini kaldırıp tekme atmaya kalktığını, müştekinin küfür ettiğini, kendisini korumaya çalıştığını belirterek eşinin tahliye edilmesini istedi.

"ÜÇÜ ÜSTÜME GELDİLER, ŞİKAYETÇİYİM"

Müşteki Sena Koçak ise sanığın aracının yol vermemek için üzerine sürdüğünü, gaza bastığını belirterek kendisine karşı "Gerici" diyerek küfür ettiklerini duyduğunu belirtti. Korkudan aracını durdurduğunu söyleyen Koçak, aracın plakasını almak için telefonla fotoğraf çektiğini, daha sonra sanıkların yanına geldiğini anlattı.

Sanıklar Gülüzar ve Emre'nin kendisine küfür etmeleri üzerine, polise plakayı vereceğini söylediğini, bunun üzerine "Sana fotoğraf çekmeyi göstereceğim" dediğini, sanık Emre'nin arabadan inmesi üzerine kendisini öldüreceğini düşündüğünü, aracın içinde kalmak istemediğini, daha fazla zarar görebileceğini düşündüğünü belirtti. Koçak, "Kendilerine küfür edemezsiniz dedim. o esnada şoka girdim. İnsanlardan yardım istedim. Kendimi korumak maksadıyla telefonla görüntü almaya başladım. Sanık arabanın üzerine çıktı. Emre, 'bana küfür edemezsin' diyerek sol kolumu sıkıştırıp vurdu. Önce kaputu parçaladı. Sonra tekrar üzerine çıkıp cama vurmaya başladı. Ben bu sırada video almaya başladım. Buse ve Gülüzar da yanıma gelip başımın sağ tarafına yumruk attılar. Videoyu sonlandırmama çalıştılar. Gülüzar başımdaki eşarbı çıkartana kadar aşağı doğru çekti. Eşarbım açıldı. Üçü üstüme geldiler. 'Gerici' deyip küfür ettiler. Ben vurmaya çalışmadım, telefonumu almamaları için yapıştım. Hakaret etmedim. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi. Müşteki Koçak, söz konusu olaydan psikolojik olarak etkilendiğini de belirterek destek alacağını söyledi. Sanık avukatları, araçta meydana gelen zararı etkin pişmanlık hükümleri kapsamında karşılamak istediklerini de belirttiler. Duruşmada, olayı gören üç kişi de tanık olarak dinlendi.

TUTUKLU SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, sanık Emre Etyemez'in "mala zarar verme" suçundan tahliyesine karar verildi. Mahkeme, Etyemez hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve karakola imza şeklinde adli kontrol uygulanmasına da hükmetti. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

Alibeyköy'de 13 Ağustos 2020'de, akşam saatlerinde trafikte tartıştığı müşteki Sena Koçak'a hakaret ederek aracının kaportasına çıkarak ön camını kırdığı gerekçesiyle Emre Etyemez, gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Müşteki Sena Koçak'ın olay anını cep telefonuyla kaydettiği görüntüler ise sosyal medyada çok kişi tarafından paylaşılarak tepkilere neden olmuştu. İddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde söz konusu suçları işledikleri anlatılarak sanık Emre Etyemez'in müştekinin koluna vurduğu belirtildi. Sanık Emre Etyemez hakkında "Basit yaralama", "Hakaret", "Tehdit", "Mala zarar verme" suçlarından 1 yıl 5 aydan 8 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer sanıklar Gülüzar Etyemez ve Buse Keleş hakkında ise "Basit yaralama", "Hakaret", "Tehdit" suçlarından 1 yıl 1'er aydan 5 yıla kadar hapis istendi.