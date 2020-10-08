Kadavradan rahim nakliyle çocuk sahibi olan anne, bebeğini kucağına alıp mutluluğunu paylaştı

Mersin'de yaşayan ve doğuştan rahmi olmayan 32 yaşındaki Derya Sert'e, 10 yıl önce kadavradan alınan rahim, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 7 saat süren bir operasyonla nakledildi. Nakilden 10 yıl sonra Sert, kendi yumurtasıyla hamile kaldı ve geçtiğimiz 4 Haziran'da ise 28 haftalık 760 gram erkek bebek dünyaya getirdi.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞIP ŞÜKRETTİ

'Ömer Özkan' ismi verilen bebek tedavi sürecinde 4'üncü ayını sağlıklı bir şekilde geride bıraktı. Evlerine taburcu olan aileden anne Derya Sert, oğlunu kucağına alıp mutluluklarını çektikleri bir video ile paylaştı. Derya Sert, "Rabbime bir değil, binlerce kez şükürler olsun. Allah isteyen herkese nasip etsin. Ne kadar şükretsek azdır. Çok şükür" dedi.