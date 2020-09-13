Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu Hatay sınırında yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri hudut birlikleri, yurda kaçak yollarla girmeye çalışan ve kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubunu Hatay sınırında yakaladı.

13.09.2020 19:09 | Son Güncelleme: 13.09.2020 20:24

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hudut birlikleri, yurda kaçak yollarla girmeye çalışan Rus uyruklu 7'si çocuk 9 kişiyi yakaladı. Kaçaklardan birisi hakkında uluslararası arama kararı olduğu, diğerinin ise terör örgütü DEAŞ bağlantısı nedeniyle kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Hatay'daki Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir grubu tespit etti.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Hudut birlikleri, Rus uyruklu 7'si çocuk 9 kişiyi yurda girerken yakaladı. Söz konusu kişilerden Arina Y. hakkında uluslararası arama kararı olduğu, Kızıgül C'nin ise terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı nedeniyle kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.