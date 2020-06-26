Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın köklü değişiklikler üzerinde çalıştığını belirterek, kabinede değişimlerin olacağını ve bakanlık ile cumhurbaşkanı yardımcısı sayısında da değişiklik olacağını yazdı. Peki, Kabinede değişimler olacak mı? Bakanlık sayısı artacak mı?

KABİNEDE DEĞİŞİMLER OLACAK MI?

Selvi yazısında şu ifadeleri kullandı:

Selvi, "Bahçeli, AK Parti'nin içişleriyle ilgili konuda özenli davranıyor. Ama Erdoğan her önemli karar arifesinde Bahçeli'nin görüşünü almayı ihmal etmiyor. İki liderin kabineyi de konuştukları tahmin ediliyor. MHP Lideri'nin terörle mücadele ve milli güvenliği ilgilendiren konulardaki politikaları başarılı bulduğunu ve devamını temenni ettiği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın köklü bazı değişiklikler üzerinde çalıştığı söyleniyor" düşüncesini dile getirdi.

1. Bakanlar özlük hakları itibariyle milletvekilleriyle aynı statüye sahip. O nedenle emekliliği hak etmeleri için 2 yıllık sürenin dolması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümeti 10 Temmuz 2018 tarihinde kurulmuştu. Kabine değişikliğinin 10 Temmuz tarihi dikkate alınarak yapılması bekleniyor.

2. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 1 cumhurbaşkanı yardımcısı ve 16 bakandan oluşmuştu. Yeni düzenlemede cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının 2'ye, bakanlık sayısının ise 19'a çıkarılması üzerinde duruluyor. Bir-iki bakan arasında değişim yapılacağı konuşuluyor. Ama ben bu konuda bir bilgi edinemedim.

3. Cumhurbaşkanı yardımcısının sayısının artmasıyla birleştirilen bazı bakanlıkların ayrılarak yeni bakanlıkların kurulması üzerinde duruluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Çalışma Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ilk akla gelen bakanlıklar olarak sıralanıyor. Ancak Erdoğan'ın bakanlıkların ayrılması ve yeni bakanlıkların oluşturulması konusunda nasıl bir tercih yapacağı henüz bilinmiyor.

4. Yeni bakanlıklar oluşturulurken, mevcut bakanlıklarda da değişikliğe gidilmesi gündemde. Ancak mevcut bakanlardaki değişimin çok sınırlı sayıda olması bekleniyor.

5. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'teki ihtisas komisyonları üzerinde de değerlendirme yaptığı söyleniyor. Meclis'te 16 ihtisas komisyonu bulunuyor. Erdoğan'ın komisyon başkanlıklarında belli bir oranda değişiklik istediği söyleniyor.

6. AK Parti'de Meclis başkanvekilliği ve idare amirlikleri konusunda değişiklik beklenmiyor. Grup başkanvekillikleri konusunda ise bir değişikliğin söz konusu olabileceği söyleniyor. Naci Bostancı'nın grup başkanı olduğu AK Parti'nin dört grup başkanvekili bulunuyor.