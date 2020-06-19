Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek

İtalyan devi Juventus'un teknik direktörü Maurizio Sarri, Sami Khedira'nın yerine milli oyuncu Merih Demiral'ı tekrar Şampiyonlar Ligi listesine almayı düşünüyor.

19.06.2020 17:16 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:47

Şampiyonlar Ligi'nin salgın sonrasındaki fikstürü belli olurken takımlar da listelerini belirlemeye başladı. UEFA'nın Ağustos ayında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları için katılımcı takımlara 3 yeni oyuncu bildirme ve değişiklik yapma hakkı tanıması sonrası Sarri, milli oyuncu Merih Demiral'ı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne tekrar kaydettirme kararı aldı.

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Tuttosport'un haberine göre Merih Demiral'ın kadroya eklenmesi sonrası Sami Khedira, tekrar listeden çıkarılacak.

TEMMUZ ORTASINDA DÖNÜYOR

Juventus, Merih Demiral için Temmuz ayının ikinci haftasında takımla birlikte çalışmalara başlayacağına dair son bir güncelleme yaptı.

LYON MAÇINDA SAHADA OLABİLİR

Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda mücadele eden Juventus, 7 Ağustos Cuma günü Olympique Lyon ile rövanş maçına çıkacak. İtalyanlar, Fransa'da oynanan ilk maçı 1-0 kaybetmişti.

Geçen sezon Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan Merih Demiral, Juventus formasıyla toplam 7 maça çıkıp 1 gol ve 1 asist kaydetti. 22 yaşındaki oyuncu, Lyon eşleşmesinin ilk maçında sakatlanmıştı.