Juventus Teknik Direktörü Sarri: Merih Demiral, henüz hazır değil

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Udinese ile oynayacakları karşılaşma öncesinde Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Merih Demiral ve şampiyonluk ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarri, milli futbolcu için yaptığı açıklamada, "Merih Demiral'ın durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Merih'i fiziksel olarak formuna kavuşturmak için çalışıyoruz. Henüz hazır değil" ifadelerini kullandı.

"MAÇ MAÇ ODAKLANMALIYIZ"

İtalyan teknik adam, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da; "4 puan daha almamız gerektiğini biliyoruz. Maç maç odaklanmalıyız, önce Udinese sonra Sampdoria ile oynayacağız. Anın içinde kalmalı ve devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

İtalya'da üst üste 9. şampiyonluğunu kovalayan siyah beyazlılar, 34 hafta sonunda İtalya Serie A'da zirvede bulunuyor.