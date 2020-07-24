Juventus - Sampdoria maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta, ne zaman, şifresiz mi?

Futbolseverlerin merakla beklediği Juventus - Sampdoria maçı şampiyonluk yarışı için çok önemli. Juventus kazanırsa büyük şampiyonluğunu ilan edecek. Peki zirveyi ilgilendiren Juventus - Sampdoria maçı ne zaman, hangi kanalda olacak?

JUVENTUS - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Serie A'daki Juventus - Sampdoria maçı 26 Temmuz Pazar günü saat 22:45 'de başlayacaktır. Maç Juventus'un ev sahipliğinde Torino'da Allianz Stadyumu'nda oynanacaktır.

JUVENTUS - SAMPDORIA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Juventus - Sampdoria maçı önümüzdeki pazar günü yani 26 Temmuz Pazar günü akşam 22:45 'de oynanacaktır. Maç BeIN Sports 3 kanalından naklen canlı olarak yayınlanacaktır. BeIN Sports'un frekans bilgileri şu şekilde:

Frekans : 10887.00

Polarisazyon : V (Dikey)

SR : 30000

FEC : 5/6

Uydu : Eutelsat 7C

JUVENTUS - SAMPDORIA MAÇININ ÖNEMİ NEDİR?

Juventus 80 puanla 1. sırada yer alıyor. Ligin bitimine son 3 hafta kala Juventus şampiyonluğunu ilan etmek için bu maçı kesinlikle kazanması gerekiyor. Veya en az 1 puan alması gerekmektedir. Ama kesin şampiyon olması için 3 puan şart. Çünkü 2. Atalanta'nın 74 puanı var.

Bunun dışında maç Sampdoria açısından bir önem taşımamaktadır. Çünkü Sampdoria 41 puanla 14. sırada yer alıyor. Küme düşme gibi bir derdi olmayan Sampdoria takımı maça rahat çıkacaktır.