Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti

İtalya Ligi ekiplerinden Juventus forması giyen Merih Demiral'a transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, milli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Fakat Juventus, Merih Demiral'ı kaybetme niyetinde değil.

İtalya basınında yer alan habere göre Juventus, 22 yaşındaki oyuncu için yapılan 30 milyon euro artı bonuslar kapsamındaki bir teklifi reddetti. İtalyanlar teklifi kabul ederlerse, ilk defa bir Türk savunma oyuncusuna bu kadar yüksek bir bonservis bedeli ödenmiş olacak.