Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı

Real Madrid'den ayrılarak İtalyan devi Juventus'un yolunu tutan Ronaldo, kız arkadaşı Georgina ile cuma günü oynanacak Lecce maçı öncesi, yaklaşık 130 milyon TL değerindeki ultra lüks yatla tatile çıktı.

Pahalı lüks yatıyla yaptığı kısa tatilden fotoğraf yayınlayan Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina, "Senden çok sevdiğim bir şey varsa o da biz" notu düştü.

ELEŞTİRİLERE MARUZ KALMIŞTI

Koronavirüs salgınında daha önce lüks malikanesine kapanan Ronaldo, karantinada performansının düştüğüne dair eleştirilmişti.

ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYI

Juventus, 27 haftası geride kalan İtalya Serie A'da 66 puanla liderdurumda bulunuyor. Siyah beyazlıların en yakın takipçisi Lazio ise 62 puanda.