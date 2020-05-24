Juventus, Dortmundlu Haaland'ı 75 milyon euro ödeyerek renklerine bağlamayı planlıyor

Red Bull Salzburg'daki performansının ardından 20 milyon euroya Borussia Dortmund'un yolunu tutan ve burada da harika performansına devam eden Erling Haaland için İtalyan devi Juventus harekete geçti.

İtalyan medyasından Tuttosport'un haberine göre; 19'luk forvetin transferi için Torino ekibi, 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyecek.

34 MAÇTA 41 GOL ATTI

Real Madrid'in de transfer listesinde bulunan Haaland bu sezon toplamda 34 maça çıkmış ve 41 gol, 10 asistlik müthiş bir performans sergilemişti. Norveçli forvet geçen hafta yeniden başlayan Bundesliga'da takımının 4-0 kazandığı maçta Dortmund'un Schalke karşısında ilk golünü de atmıştı.

Erling Haaland'ın sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında sona eriyor.