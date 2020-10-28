Juventus - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus - Barcelona maçı şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi fikstürü!

Sporseverlerin heyecanla taklip ettiği Şampiyonlar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. En önemli maçlardan biri olan Juventus - Barcelona maçı merak edilirken Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, Juventus - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, Juventus - Barcelona maçı şifresiz mi konuları araştırıldı.

JUVENTUS - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Juventus - Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 28 10 2020 günü Bein Sports 2, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 23:00.

JUVENTUS - BARCELONA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Juventus - Barcelona maçı ücretli platform olan BEINSPORTS ekranlarından yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 28 EKİM ÇARŞAMBA MAÇLARI VE SAATLERİ

28 Ekim 2020 Saat 20:55 = Başakşehir - PSG

28 Ekim 2020 Saat 20:55 = Krasnodar - Chelsea

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Club Brugge - Lazio

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Dortmund - Zenit

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Ferencvaros - Dyn. Kyiv

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Juventus - Barcelona

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Manchester Utd - RB Leipzig

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Sevilla - Rennes