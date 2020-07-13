Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım

Liverpool'u 30 yıl sonra Premier Lig şampiyonluğuna ulaştırarak tarih yazan Alman teknik adam Jürgen Klopp, 2024 yılında sözleşmesi sona erince İngiliz ekibinden ayrılacağını açıkladı.

13.07.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:03

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, SWR Sport'a ayrılacağı tarihi açıkladı.

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Jürgen Klopp, "Liverpool'da 4 yılım daha kaldı. 2024'te sözleşmem sona erecek. Ondan sonra hayat devam edecek tabii ki. Mainz'dan sonra yaptığım gibi, 1 yıl ara vereceğim. O 1 yıl boyunca hiçbir şey yapmayacağım." ifadelerini kullandı.

"YA TAM YAPARIM, YA HİÇ YAPMAM"

Jürgen Klopp, 2024'te bırakma kararını ise, "Ben büyük bir enerjiyle çalışırım. Fakat, böylesine güçlü bir enerjiyle çalışırken bir problem oluyor. Ben hiçbir şeyi 'biraz' yapamam. Ben ya tam yaparım ya da hiç yapmam. Artık daha fazla devam edemeyeceğimi düşündüğüm zaman ise 1 yıl mola veririm." diyerek sözlerini noktaladı.

5 YILDA KALDIRMADIK KUPA BIRAKMADI

8 Ekim 2015'te Liverpool'a imza atan 53 yaşındaki Jürgen Klopp, bu süreç boyunca Dünya Kulüpler Kupası, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve İngiltere Premier Ligi şampiyonluğu başarıları kazandı.