Jürgen Klopp'un 11 yaşındaki taraftara yazdığı mektup duygulandırdı

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, saha içinde olduğu kadar saha dışında da yaptıklarıyla etkilemeye devam ediyor.

Alman teknik adam, kendisine mektup yazan ve gideceği yeni okul konusunda endişeli hissettiğini belirten 11 yaşındaki Lewis Balfe'ye içten bir cevap yolladı.

İşte Klopp'un mektubu;

"Merhaba Lewis, sana bir sır verebilir miyim? Ben de geriliyorum. Dürüst olmak gerekirse, gerilmediğim zaman endişeleniyorum çünkü o enerjiyi bir şeylere dönüştürme şansım var. Senin yaşında bir çocuğun, Liverpool'un teknik direktörünün böyle hissettiğini düşünmesi garip olabilir ancak gerçekten böyle.

Mektubundan anladığım kadarıyla düşünceli, şefkatli birisin ve bu özelliklere sahip olduğunda endişeli bir insan olmaman çok zor. Oyuncuların böyle hissettiğinde ne yaptığımı bana sormuşsun, cevap basit; Onlara benim için ne kadar önemli olduklarını, onlara ne kadar inandığımı hatırlatıyorum. Senin de ailen için böyle olduğundan kuşkum yok.

"BÜYÜDÜKÇE GÜZEL ZAMANLAR GEÇİRECEKSİN"

Gerçekleşen kötü şeyler için endişelenmene gerek yok. Bildiğin gibi, birkaç final kaybettim ve bunlar güzel duygular değildi. Ancak ailemin ve arkadaşlarımın yardımıyla yoluma devam ettim ve sonunda güzel zamanlar yaşamayı başardım. Kötü zamanlara takılıp kalsaydım, kendim hakkımda bu kadar pozitif olmam mümkün olmazdı. Senin de büyüdükçe güzel zamanlar geçireceğini biliyorum.

"SENİN DESTEĞİN BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Unutma ki Liverpool ailesinin bir parçasısın ve emin ol ki senin gibi olan ve senin mutlu olmanı isteyen milyonlarca insan var. Senin desteğin benim için çok değerli, Liverpool'daki herkes için çok değerli, umarım bu mektup sana olan desteğimizi göstermiştir."

(Sporx)