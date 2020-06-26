Jürgen Klopp kimdir? Jürgen Klopp kaç yaşında ve mesleği nedir? Jürgen Klopp'un başarıları neler? Jürgen Klopp hayatı ve biyografisi!

Jürgen Klopp başarılarına büyük bir başarı daha ekleyerek tarihe geçti. Başarılı teknik direktör 30 yıl aradan sonra Liverpool'a şampiyonluğu yaşattı. İngiltere'de tarihe geçen isim Jürgen Klopp hakkında merak edilenler ve hayat hikayesini sizler için kaleme aldık.

JÜRGEN KLOPP KİMDİR?

Jürgen Norbert Klopp (d. 16 Haziran 1967, Stuttgart) Alman teknik direktör ve eski futbolcudur. Klopp, hâlen Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörüdür.

1989'da olduğu FC Mainz 05 formasıyla ilk olarak forvette görev yaparken, daha sonra defans mevkisine geçti. Klopp, Mainz'la 12 yıl boyunca ikinci ligde oynadı ve 325 karşılaşmaya çıkıp, 52 gol attı.

Jürgen Klopp, 25 Şubat 2001'de takımıyla son maçına çıktıktan sonra, Eckhard Krautzun'un yerine takımın başına getirildi. Sezon sonunda kıl payı takımı ligde tutmayı başaran Klopp, 2001-02 ve 2002-03 sezonlarında Mainz'ı ligde 4dördüncü yapmasına karşın, takımını Bundesliga'ya çıkaramadı. 2002-03 sezonunda üst lige yükselmeyi averajla kaybeden Klopp'lu Mainz, ertesi sezon ise averajla üçüncü olarak tarihinde ilk kez Bundesliga'ya yükseldi. 99. yılında Bundesliga'ya yükselen Mainz, ligi 43 puanla 11. sırada bitirirken, UEFA'nın 1995 yılında beri uyguladığı Fair Play sıralaması sayesinde ertesi sezon ilk eleme turundan itibaren kupaya katıldı. Kupada Mika FC ve Keflavík safdışı bırakılırken, 1. turda Sevilla FC'ye toplamda 2-0 kaybedilerek kupadan elenildi. O sezonu da ligde 11. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, 2006-07 sezonu sonunda tekrar 2. Bundesliga'ya düştü. 2007-08 sezonunda Mainz ligi yine 4. sırada tamamlayıp üst lige çıkmayı başaramayınca, Klopp sözleşmesini uzatmadı ve takımından ayrıldı.

JÜRGEN KLOPP

Jürgen Klopp, Mainz'dan ayrıldıktan sonra, Borussia Dortmund'la anlaşarak yeni takımıyla iki yıllık sözleşme imzaladı. ilk olarak eski öğrencileri Neven Subotic ve Mohamed Zidan'ı transfer ettiren Klopp, DFL-SuperCup'ı sarı-siyahlı kulübe kazandırdı. Alman teknik adam, ilk sezonunda Dortmund'u bir önceki sezona oranla daha yükseklere çıkarmasına rağmen, takımını Avrupa kupalarına taşıyamadı. Buna rağmen Dortmund yönetimi sezon bitmeden Klopp'un sözleşmesini 2012 yılına kadar uzattı. Ertesi yıl ise Dortmund ligi 57 puanla 5. sırada bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Klopp'lu Dortmund için 2010-11 sezonu adeta 90'lı yıllardaki efsaneye dönüş oldu. Dortmund, lige kendi sahasında aldığı 2-0'lık Bayer 04 Leverkusen mağlubiyetiyle başlamasına rağmen, daha sonra 7 maçlık bir galibiyet serisi yakalayarak sekizinci haftada Mainz'dan liderliği devraldı. Bir sonraki hafta liderliği tekrar kaybetmesine rağmen, onuncu haftadaki Mainz galibiyetiyle tekrar ligin zirvesine çıktı. Bu dönemde Klopp'un sözleşmesi 2013-14 sezonunun sonuna kadar uzatıldı. Siyah Sarılılar, ilk yarının son haftasında Eintracht Frankfurt'a 1-0 mağlup oldu ve 17 hafta sonra ligde yenilgiyle tanıştı. Sezonun ilk yarısını en yakın rakipleri Mainz ve Leverkusen'in 10 puan önünde 43 puanla lider olarak tamamlayan Dortmund, aldığı yenilgiyle Bayern Münih'in 2005-06 sezonunda elde ettiği 44 puanlık ligin ilk yarı rekorunu kırma fırsatını da kaçırmış oldu. Klopp, Ocak 2011'de Liverpool'a gideceği söylentilerini yalanlayarak takımında kalacağını açıkladı.

Dortmund sezonun ikinci yarısında her ne kadar fazla puan kaybı yaşasa da, mutlu sona ulaşmayı başardı. Klopp'un takımının başında çıktığı 100. resmi maç olan 32. haftadaki 2-0 kazanılan Nürnberg maçında Vestfalya temsilcisi sekiz yıl aradan sonra şampiyonluk yaşadı. Sezonu 75 puanla tamamlayan Dortmund, böylece taarihinde yedinci lig şampiyonluğuna ulaştı.

2011 - 12 Bundesliga sezonunda 81 puan toplayarak şampiyonluğa ulaştı ve Bundesliga tarihinde en fazla puan toplayan takımı olmayı başardı. Bununla birlikte, DFB-Pokal finalinde Bayern Münih'i 5 - 2 yenerek kupayı kazandı. Böylece Borussia Dortmund, tarihinde ilk kez, aynı sezonda iki kupayı birden kazanma başarısını gösterdi.

2012-13 Bundesliga sezonunda 66 puan alarak Bayern Münih'in arkasında kaldı ve ligi ikinci sırada bitirdi. 2012-13 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında D grubunda Real Madrid, Manchester City ve AFC Ajax eşleşti. Bu zorlu gruptan çıkmayı da başardı ve ikinci turda Shakhtar Donetsk, çeyrek finalde Malaga CF, yarı finalde ise Real Madrid'i eledi. Finalde Bayern Münih ile karşılaştı. Finalde 2 - 1 yenildi ve kupada ikinci oldu.

2013 - 14 Bundesliga sezonunda bu sefer 71 toplayıp, takımını ikinci sıraya yerleştirdi. 2013-14 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek finalde Real Madrid'e karşı elendi.

2018 senesine kadar sözleşmesi olmasına rağmen Nisan 2015'te sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. 2014 - 15 Bundesliga'da çok kötü bir sezon geçirdi. Takımı 46 puan toplayarak UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü ön elemesine katılabildi. Son maçına DFB-Pokal finalinde VfL Wolfsburg karşısına çıktı ve 3 - 1 yenildi.

8 Ekim 2015'te Brendan Rodgers'in kovulması üzerine Premier League ekibi Liverpool Fc ile 3 senelik sözleşme imzaladı. İlk maçında deplasman Totenham Hotspur FC ile 0 - 0 berabere kaldı. İlk galibiyetini ise Lig Kupası'nın 4.turunda 1-0 sonuçla AFC Bournemouth karşısında elde etti. İlk Premier League galibiyetini ise 3 gün sonra Chelsea deplasmanında 3 - 1 sonuçla elde etti. İlk Avrupa Kupası galibiyetini ise 5 Kasım 2015 tarihinde UEFA Avrupa Ligi Grup aşamasında Rubin Kazan'a karşı elde etti.

JÜRGEN KLOPP

Lig Kupasında çeyrek finalde Southampton FC yarı finalde ise Stoke City FC eledi. Finalde Manchester City'nin rakibi oldu. Normal süresi 1 - 1 biten maçta penaltılarda 3-1 kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde B grubunu ilk sırada tamamladı ve Alman Ekibi FC Augsburg eşleşti. İlk maç 0 - 0 bitti. İkinci maçta ise 1-0 yenip son 16'ya kaldı. Son 16'da ezeli ekibi Manchester United ile eşleşti. 2-0 ve 1-1 sonuçlarıyla bir üst tura çıktı. Çeyrek finalde eski takımı Borussia Dortmund eşleşti. İlk maç 1-1 bitti. İkinci maçta 3-1 geriye düşmesine rağmen efsanevi geri dönüşle 4-3 kazanmayı bildi ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde ekibi La Liga ekibi Villarreal karşılaştı. İlk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen ikinci maçta 3-0 yenmeyi başardı ve finale yükseldi. Finalde bir sezon önceki kupanın sahibi İspanyol ekibi Sevilla ile karşılaştı. İlk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen 3-1 yenildi.

8 Temmuz 2016 tarihinde Liverpool ile sözleşmesini 2022 senesine kadar uzattı.

25 Haziran 2020 tarihinde 2019-20 Premier League sezonunda bitime 7. hafta kala Chelsea - Manchester City maçının 2-1 sonuçlanması sayesinde puan farkının 23 olarak kalması sonucunda Liverpool ile ilk şampiyonluğunu kazanmıştır. Bu Liverpool'un 30 yıl sonraki ilk şampiyonluğu olurken toplamda 19. şampiyonluğu olmuştur. Klopp, böylece 131 yıllık futbol geçmişi olan İngiltere ve Britanya dahil en üst seviye bir futbol liginde şampiyon olan ilk Alman teknik direktör olma özelliğini kazandı.

JÜRGEN KLOPP'UN BAŞARILARI

Teknik direktör olarak

Borussia Dortmund

Bundesliga: 2010-11, 2011-12

DFB-Pokal: 2011-12

DFL-Supercup: 2008, 2013, 2014

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinciliği: 2012-13

Liverpool

Premier League: 2019-20

EFL Cup ikinciliği: 2015-16

UEFA Şampiyonlar Ligi: 2018-19

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinciliği: 2017-18

UEFA Avrupa Ligi ikinciliği: 2015-16

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu: 2018-19

Bireysel

Almanya'da Yılın Teknik Direktörü: 2011, 2012

Premier League Ayın Teknik Direktörü