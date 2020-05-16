Jurassic World filmi konusu nedir? Jurassic World oyuncuları ve Jurassic World özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Jurassic World filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Jurassic World filmini izleyecek olanların merak ettiği Jurassic World konusu nedir, Jurassic World oyuncuları kimler ve Jurassic World özeti gibi konuları inceliyoruz.

JURASSİC WORLD FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zach ile Gray, anneleri tarafından Jurassic World'de birkaç gün geçirmeleri için gönderilmiş olsalar da Jurassic World'ün her köşesini denetleyen azimli bakıcı Claire'in iki ziyaretçi çocuğa ayıracak vakti yoktur. Onlara park biletleri verir ve parkı keşfetmeleri için gönderir. Parkın ticari başarısı için, ziyaretçilerin tekrar gelmesini sağlamak gerekmektiğinden Dr. Wu, yetenekleri keşfedilmemiş bir dinozor yaratamaya yöneltilmiştir.

JURASSİC WORLD FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Colin Trevorrow

Oyuncular: Chris Pratt, Lauren Lapkus, Bryce Dallas Howard, Judy Greer, Vincent D'Onofrio

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2015 (124 dk)

Vizyon Tarihi: 12 Haziran 2015 Cuma

Senaryo: Michael Crichton, Rick Jaffa