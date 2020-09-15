Jude Bellingham, Nuri Şahin'i geçerek kulüp tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu

Borussia Dortmund'un Birmingham City'den kadrosuna kattığı Jude Bellingham, Alman ekibi formasıyla çıktığı ilk maçında golle buluştu.

17 yaşındaki orta saha oyuncusu, Almanya Kupası'nda Borussia Dortmund'un Duisburg'u deplasmanda 5-0 mağlup ettiği maçta 30. dakikada fileleri havalandırdı. Bellingham bu golle kulüp tarihinin gol atan en genç oyuncusu unvanını eline aldı.

NURİ ŞAHİN'İ 5 GÜNLE GEÇTİ

Jude Bellingham'dan önce rekorun sahibi Nuri Şahin'di. Şimdilerde Antalyaspor forması giyen Nuri Şahin, 2005-06 sezonunda 17 yıl, 82 günlükken Nürnberg'e karşı gol atmış ve rekoru uzun süre elinde tutmuştu. Jude Bellingham ise 17 yıl, 77 günlükken golünü kaydetti.

Öte yandan Jude Bellingham geçen sezonda Birmingham City tarihinin en genç golcüsü olarak tarihe geçmişti.

Borussia Dortmund, Nuri Şahin'in rekorunu kıran Jude Bellingham'ın transferi için Birmingham City'ye 26.5 milyon euro bonservis ödemişti.