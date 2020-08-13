Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak

Transfer için sıkı çalışmalarına devam eden ve daha önce Trabzonspor'dan Filip Novak'ı da kadrosuna katan Fenerbahçe'de bu sefer Jose Sosa'nın gelişi bekliyor. Sarı lacivertlilerle transfer görüşmelerini sürdüren Sosa'nın 17 Ağustos'ta İstanbul'a geleceği öğrenildi. İbiza'da tatilde olan Arjantinli futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından kampa katılacak.

TOPUK YAYLASI'NA YETİŞİYOR

DHA Spor Müdürü Uğur Demirkırdı'nın haberine göre burada sponsor hastanede sağlık kontrollerinden geçecek olan hücumcu orta saha, imzaların ardından Fenerbahçe'nin Düzce'deki Topuk Yaylası'na geçecek.

SİSTEME MONTE EDİLECEK

Kampa dahil olacak olan Sosa, Erol Bulut'un yeni sezondaki sistemine bir anca monte edilecek. Önümüzdeki sezonda orta sahada Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo ve Josa Sosa'ya görev verilmesi beklenirken; 5 oyuncu değişikliği hakkıyla birlikte Ozan Tufan'ın da oldukça süre alması bekleniyor.