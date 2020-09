Jim Carrey Filmleri? Jim Carrey kimdir? Jim Carrey nerelidir? Jim Carrey Fimleri Hangileridir? Jim Carrey rol aldığı fimler?

Fimleri ve dizileri ele aldığı senaryolarıyla hem güldüren hem de inceden sistem eleştirisi yapan Jim Carrey'nin filmlerini hepimiz izlemiş ve çok sevmişizdir. Başarılı aktörün vücut dili ve duygu geçişleri her zaman en yüksek seviyede olmuştur.

JIM CARREY KİMDİR?

970'li yılların ortalarında, TV dizilerinde aldığı küçük rollerle oyunculuk dünyasına atılan Carrey, ilk çıkışını 1993 yılında "In Living Color" isimli TV şovuyla yaptı. Doğaçlama yeteneğinin ve mimiklerindeki esnekliğin farkına varılmasından sonra oynadığı 1994 yapımı Ace Ventura: Pet Detective filmi ile televizyon dünyasından sinema dünyasına geçiş yaptı ve büyük bir başarı elde etti. Yine 1994'te gişe rekoru kıran The Mask filmiyle asıl çıkışını yaptı. Aynı yıl Salak ile Avanak filminde canlandırdığı "Lloyd Christmas" karakteriyle ününü pekiştiren Carrey,ardından 1995'te Batman Forever filminde The Riddler yani Bilmececi rolünde oynadı. Yine aynı yıl, Ace Ventura: When Nature Calls filminde oynayanarak başarısını artırdı. İki hayatlı, sıradışı ve başına buyruk karakterleri canlandırdığı filmler Cable Guy (1996) ve Liar Liar (1997) ile devam etti. Başarılı aktör 1998 yılıyla beraber Carrey, sinema ve TV ekranlarında canlandırdığı "güldüren" karakterlerden uzaklaşarak, The Truman Show (1998), Man on the Moon (1999), The Majestic (2001), Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) ve The Number 23 (2007) adlı filmlerde başarılı bir drama oyuncusu olduğunu da kanıtladı.

Hiç Oscar alamamış olmasına rağmen 3 adet Altın Küre ödülüne, ve kendi kategorisinde bir rekor olan 9 adet MTV film ödülüne sahiptir. Empire Magazine dergisi tarafından, "tüm zamanların en iyi 100 sinema yıldızı" listesine 54. sıradan girmiş, yine aynı yıl People Magazine tarafından "dünyadaki en güzel 50 insan" listesine seçilmiş, 2003'te çıkarılan "90'ların en iyi Box Office yıldızları" sıralamasında da 5. sırayı almıştır. Animasyon seslendirmesi de yapmaktadır. Senaristi olduğu filmler vardır. Bazı filmlerinde ise yapımcılık yapmıştır.

Jim Carrey, Ekim 2004 yılında ABD vatandaşlığını almıştır ve hem Amerika Birleşik Devletleri hem de memleketi Kanada'nın vatandaşı olduğundan çifte vatandaştır.

JIM CARREY'NIN ÖZEL HAYATI

Carrey iki kez evlendi. İlk evliliği 28 Mart 1987'de evlendiği eski aktris Melissa Womer'di. Kızları Jane Erin Carrey, 6 Eylül 1987'de doğdu. Jane, 2012 yılında American Idol'de yarışmacıydı. Carrey ve Womer 1995 yılında boşandı. Bir yıl sonra, 23 Eylül 1996'da Carrey, Salak ile Avanak filmi çekimlerinde tanıştığı Lauren Holly ile evlendi; lakin evlilik bir yıldan az sürdü 1990'ların sonlarında ve 2000'lerin başında Carrey Ben, kendim ve sevgilim filminin çekimlerinde tanıştığı aktris Renée Zellweger'la çok duyurulan, kısa ömürlü bir ilişki yaşadı. 2005'ten 2010' yılına dek model Jenny McCarthy ile beraberlik yaşadı. 2011 yılında çektiği bir videoda kendisinden 26 yaş küçük olan aktris Emma Stone'a ilan-ı aşk etmiştir.

28 Eylül 2015'te tüm magazin basınını sarsan bir olay yaşandı. Carrey'nin İrlanda'nın Tipperary kentinde yaşayan eski kız arkadaşı Cathriona White, intihar etti. White'ın ölümünden 2 yıl sonra ortaya çıkan mektupta kendi eliyle: "Beni uyuşturucu ve hayat kadınları ile sen tanıştırdın. HPV ve HSV virüsleri bulaştırdın. Benden bunun için özür dilemeni bekliyorum. Sana küçücük görünen şeylerin bir kızın hayatını nasıl mahvettiğini anlamanı istiyorum. Benim için iyi şeyler yaptın ama bir insan olarak beni çökerttin. Senden önce çok fazla şeyim yoktu, ama saygım vardı, mutlu bir insandım." yazmış olduğu saptandı. Anca mahkeme Jim Carey'i haklı buldu.

JIM CAREY'NIN ÖDÜLLERİ

• 1995: En İyi Komedi Performansı MTV Film Ödülü, Dumb and Dumber

• 1995: MTV Film Ödülü - En iyi Öpüşme, Dumb and Dumber

• 1996: People's Choice Ödülü - En iyi komedi oyuncu

• 1996: En İyi Komedi Performansı MTV Film Ödülü, Ace Ventura: When Nature Calls

• 1996: MTV Film Ödülü - En iyi erkek oyuncu, Ace Ventura: When Nature Calls

• 1997: MTV Film Ödülü - En iyi kötü karakter, The Cable Guy

• 1997: En İyi Komedi Performansı MTV Film Ödülü, The Cable Guy

• 1998: En İyi Komedi Performansı MTV Film Ödülü, Liar Liar

• 998: Altın Küre Ödülü - En iyi oyuncu (Drama), The Truman Show

• 1999: MTV Film Ödülü - En iyi erkek oyuncu, The Truman Show

• 1999: Boston Society of Film Critics Ödülü - En iyi oyuncu, Man on the Moon

• 1999: Altın Küre Ödülü - En iyi oyuncu (komedi veya müzikal), Man on the Moon

• 2000: ShoWest Yılın Erkek Starı

JIM CARREY FİLMLERİ

Salak ile avanak

Llyod Christmas ve Harry Dunne kirli ve dağınık bir evde yaşıyan, sık sık işlerinden kovulan birbirinden avanak iki arkadaştır. Llyod Rhode Island'da limuzin şöförlüğü yapmakta iken bir gün güzel ve zengin bir kadın olan Mary Swanson'ı havaalanına götürür, bu esnada ona aşık olur. Mary havaalanında bir çanta unutur, çantayı alan Llyod Mary'nin gözüne girme umuduyla çantasını ona geri götürmeyi kafasına koyar.

Llyod malum sebeplerle Mary'nin ulaşacağı uçağa yetişmeyi beceremez. Bunun üzerine ikili Harry'nin yeni (ve başarısız) köpek işi için bir köpek şeklinde dekore ettiği kamyonuyla Mary'i Aspen'da bulmaya çalışır. Bilmedikleri gerçek ise çantanın parayla dolu olduğu ve Mary'nin onu havaalanında kaçırılan kocasının hayatını kurtarmak için fidye olarak bıraktığıdır...

Maske

Stanley Ipkiss (Jim Carrey), iyi yürekli bir banka memurudur. Bir gün bulduğu antika bir maskeyi takar ve inanılmaz güçlere sahip bir yaratığa dönüşür. Halk arasında Maske diye tanınan kahramanımız, yanlışlıkla Dorian Tyrel (Peter Greene) adlı bir mafya liderinin hedefi haline gelir.

Budala Dedektif

Ace Ventura, kaybolan hayvanları bulup geri getirme ve çalanların niyetlerini öğrenme konusunda uzmanlaşmış, ucuza çalışan bir özel dedektiftir. Miami Dolphins futbol takımının maskotu olan balina Snowflake ligin final maçı olan Superbowl'a kısa bir süre kala kaybolur. Bunun üzerine takımın yöneticilerinden Melissa Robinson Ace'den Snowflake'i bulmasını ister.

Fakat Ace'in işi kolay olmayacaktır, çünkü kaybolan sadece maskot Snowflake değildir, aynı zamanda takımın as oyuncularından da birkaç tanesi kaybolmuştur. Superbowl'a sadece iki hafta kala Ace'e düşen hem maskot Snowflake'i, hem de kaybolan oyuncuları bulmaktır.

Budala Dedektif, ünlü komedi oyuncusu Jim Carrey'nin televizyon yıldızlığından yüksek bütçeli Hollywood yapımlarına terfi ettiği döneme ait ilk filmlerinden olması bakımından önem taşıyor.

Yalancı Yalancı

Los Angeles'lı savunma avukatı Fletcher Reede 5 yaşındaki oğlu Max'in partisine gitmek yerine yalan söylemeyi yeğler. Küçük Max de yaşgünü mumlarını söndürürken babasının en azından bir gün boyunca yalan söylememesini diler ve bu dilek işe yarar. Ertesi gün Fletcher, Miranda'nın 'dün akşam nasıldı?' sorusuna, daha iyi tecrübeleri olduğunu söyleyerek cevap verir. İş yerinde sürekli olarak çıkmadığı telefonlara çıkar. İş arkadaşları hakkında ne düşünüyorsa açık açık söyler. Bunlar sadece başlangıçtır.

Truman Show

Truman Show sinema tarihinin en yaratıcı senaryolarından birine sahip. Dünyanın en güzel adalarından birinde yaşayan halk imrenilecek derecede ütopik bir hayat sürmektedir. Bu adada yaşayan insanlar her güne mutlu uyanıp herhangi bir sorunla karşılaşmadan günü sonlandırıyorlardır. Başkarakterimiz Truman da bu şanslı insanlardan biridir. Güzel bir eşe ve mutlu bir hayata sahip olan Truman, bir gün öldüğünü zannettiği babasını bir gün caddede gördüğü ana kadar hayatı olduğu gibi yaşar. Babasını gördüğüne emindir ancak adam bir anda ortalıktan kaybolmuştur. İlerleyen günlerde çeşitli gizemli anlar yaşayan Truman bir şeylerin yolunda gitmediğini fark edecek, sahip olduğu hayatın gerçek olup olmadığını anlamaya çalışacaktır.

Televizyon sektörü üzerine yapılan en esaslı eleştirilerden biri olan Truman Show sinema tarihinin en yaratıcı senaryolarından birine sahip. Aynı zamanda başrolündeki Jim Carrey'nin olağanüstü performansını da es geçmemek gerekiyor.

Grinç

Noel coşkusu, Whoville kasabasının her sokağında müthiş bir şekilde yaşanmaktadır. Noel heyecanı artık çok yakındır. Kasaba halkının tek derdi, diğer insanlara çok güzel hediyeler almaktır. Bu kasabaya Crumpit Dağı'nın tepesinden bakan Grinch ise Noel'den nefret etmektedir ve bu zavallı insanların neden bu kadar aptal göründüğünü sorgulamaktadır. Tek isteği, onları Noel'i beklediklerine pişman etmektir. Grinch planını gerçekleştirebilmek adında elinde ne varsa yoksa ortaya koyacaktır.

Sil Baştan

Sil Baştan, ayrıldığı sevgilisinden kalan hatırlarını sildiren bir adamın hikayesini anlatıyor. İki yıl boyunca beraber olduğu sevgilisinden oldukça şaşırtıcı bir haber alan Joel Barish, bir teknolojik deneye katılan sevgilisine ilişkilerini tamamen hafızasından silinmeden hatırlatmaya çalışmaktadır. Yani Barish'in kim olduğunu bile hatırlamamaktadır. Bu gelişme üzerine küplere binen adam, aynı prosedürü kendi üzerinde de gerçekleştirmek ister. Film, adamın hafızaları silinirken, yaşanılan ilişkiyi gözler önüne serer. Adam da bir kez daha oldukça iyi başlayan ve sonradan tadı kaçan ilişkiyi izler. Fakat zaman geçtikçe ve sıra yaşanılan güzel şeylere gelince, üzerindeki müdaheleyi durdurmak ister. Pişman olmuştur!

Bay Evet!

Hollywood'un en sevilen komedyenlerinden, mimik ustası, mizah şahikası Jim Carrey'in her zamanki gibi üst seviyede bir performans sergilediği "Bay Evet", her şeye hayır demeye alışmış Carl Allen'ın komik hikayesi üzerine kurulu, sevimli bir film. Allen, kendi isteğiyle katıldığı bir program sonucunda bir yıl boyunca her soruya cevabı ''evet'' olacaktır. Başlangıçta bu durumdan hoşnut gibidir. Çünkü bu kararı sanki hayatını pozitif yönde geliştirmektedir. Ancak bu kararı zaman içinde belaya da ''evet'' anlamına gelecektir. Harry Potter serisinin yapımcısı David Heyman'in yapımcılığını üstlendiği ve başrolde usta oyuncu Jim Carrey'nin bulunduğu filmle, kahkahaya evet diyeceksiniz.