Jason Statham filmleri | En çok izlenen Jason Statham filmleri nelerdir? Jason Statham filmlerinin isimleri

Jason Statham'ın yer aldığı her film çok ses getiriyor. Sinemalarda beğeniyle izlenilen Jason Statham filmlerinin isimlerini sizler için paylaşacağız. Ayrıca en iyi Jason Statham filmler listesine de kendi oluşturduğumuz liste kapsamında ulaşabilirsiniz. Buradan beğendiklerinizi izleyebilirsiniz.

JASON STATHAM KİMDİR? (KISACA)

Jason Statham 26 Temmuz 1967 yılında İngiltere'de dünyaya gelen aksiyon, döviş filmi oyuncusudur. Ayrıca Jason Statham'ın atlama dalında dereceleri vardır, eski bir yüzücüdür. Filmlerinde genellikle İngiliz İngilizce'si aksanı ile konuşur. Yer aldığı bazı filmler İmdb top 250 en iyi filmler listesinde yer almaktadır.

Jason Statham doğum tarihi : 26 Temmuz 1967

Jason Statham kaç yaşında : 53 yaşında

Jason Statham nereli : İngiltere (Derbyshire)

Jason Statham boyu kaç : 1,78 metre

Jason Statham kilosu kaç : 75 kg

Jason Statham burcu ne : Aslan

JASON STATHAM FİLMLERİ

Aksiyon filmi denilince ilk akla gelen isimlerden birisi olan Jason Statham toplamda 44 filmde rol almıştır. Bu filmlerden en popüler olanları Mekanik, Tetikçi, Cehennem Melekleri, Snatch, Transporter... filmleridir.

Jason Statham ilk olarak 1998 yılında çekilen "Ateşten kalbe akıldan dumana" filminde rol almıştır. Başrol kahramanlarından biri olan Jason Statham bu filmde ilk çıkışını sağlamıştır. Bu film imdb sıralamasında en iyi 250 film arasında 145. sıradadır.

Aksiyon filmleri seviyorsanız Jason Statham'ın filmlerini izlemenizi tavsiye ederiz. Şimdi Jason Statham'ın rol aldığı tüm filmlerin isimlerini yazalım. Seneleri de yanlarında yazmaktadır. Ardından bizim oluşturduğumuz en iyi 10 filme göz atalım.

Tüm Jason Statham filmlerinin isimleri (kronolojik sıraya göre):

Ajan 2 (Yeni duyuruldu)

Cash Truck (2021) (Yapım aşamasında)

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (2019)

Meg: Derinlerdeki Dehset (2018)

Hızlı ve Öfkeli 8 (2017)

Suikast (2016)

Hızlı ve Öfkeli 7 (2015)

Ajan (2015)

Wild Card (2015)

Cehennem Melekleri 3 (2014)

Sivil Cephe (2013)

Hızlı ve Öfkeli 6 (2013)

Çılgın Joe (2013)

Parker (2013)

Cehennem Melekleri 2 (2012)

Koruyucu (2012)

Killer Elite (2011)

Blitz (2011)

Sevimli Cüceler Cino ve Jülyet (2011) (Seslendirm)

Mekanik (2011)

Cehennem Melekleri (2010)

13 (2010)

Tetikçi 2 - Yüksek Gerilim (2009)

Taşıyıcı 3 (2008)

Ölüm Yarısı (2008)

Banka İşi (2008)

Suikaskçi (2007)

Özgürlük Savaşçısı (2007)

Tetikçi (2006)

Kaos (2005)

Tabanca (2005)

London (2005)

Taşıyıcı 2 (2005)

Ölüm Hattı (2004)

Tetikçinin Gecesi (2004)

İtalyan İşi (2003)

Taşıyıcı (2002)

Sıra Dışı Sanıklar (2001)

Tek (2001)

Ghosts of Mars (2001)

Turn Ip Up (2000)

Kapışma (2000)

Ateşten Kalbe Akıldan Dumana (1998)

EN İYİ 10 JASON STATHAM FİLMLERİ LİSTESİ

1-) KAPIŞMA (SNATCH)

Kapışma, en iyi Jason Statham filmlerinden birisi olarak kabul edilir. 2000 yılında gösterime giren Snatch filmi imdb top 250'de 104. sırada yer almaktadır. Başrollerinde Brad Pitt ve Jason Statham oynamaktadır. Film Rus mafyası ve soyguncuları konu edinmektedir. Jason Statham'ın rol aldığı 2. filmidir. Jason Statham'ın filmdeki karakterinin adı "Turkish" yani "Türk" 'dür. Yaklaşık 10 milyon dolar bütçe ile çekilen Kapışma filmi 83 milyon dolar hasılat kazanmıştır.

2-) ATEŞTEN KALBE AKILDAN DUMANA

Orijinal adı "Lock, Stock and Two Smoking Barrels" olan "Ateşten kalbe akıldan dumana" filmi senaryosuyla en beğenilen Jason Statham filmleri arasında yer alıyor. Film imdb top 250'de 145. sırada bulunuyor. Gerçekten film konusu ve ilerleyişi bakımından harikadır diyebiliriz. Filmin başrollerinde Jason Flemyng, Dexter Fletcher, Nick Moran ve Jason Statham rol almaktadır. Film 4 kişilik bir arkadaş grubunun hikayesini anlatmaktadır. bu 4 kişi farklı yeteneklere sahip kişilerdir. Kısacası dört arkadaşın sürükleyici hikayesini anlatıyor.

3-) TAŞIYICI (THE TRANSPORTER)

2002 yapımı Taşıyıcı filmi klasik Jason Statham filmlerindendir. Kült film kategorisine giren The Transporter filmi dünyaca ünlü ve çok sayıda izlenen bir filmdir. Başrollerinde Jason Statham, Qi Shu ve Matt Schulze oynamaktadır. Filmde başrol karakteri müşterilerden aldığı paketlerde beklediği şeyi bulamıyor. Böylelikle aksiyon ve macera başlıyor. Film bu şekilde ilerlemektedir.

4-) TETİKÇİ (CRANK)

Yine Jason Statham'la özdeşleşmiş bir diğer film 2006 Amerikan yapımı Tetikçi filmidir. Filmin orijinal ismi "Crank" olup 1 saat 28 dakika sürmektedir. Hem kısa film hem de aksiyon filmi arayanlar için izlenmesi gereken filmler arasında yer almaktadır.

5-) MEKANİK (THE MECHANİC)

2011 yapımı Mekanik filmi listemizin 5. sırasında yer alıyor. Film 1 saat 33 dakika sürmekte olup uzman bir kiralık katilin başından geçen olayları anlatan aksiyon-macera filmidir. Başrolünde Jason Statham oynamaktadır. İmdb puan sıralaması 10 üzerinden 6,6 'dır.

6-) CEHENNEM MELEKLERİ (THE EXPENDABLES)

Bir diğer Jason Statham filmi Cehennem Melekleri serisidir. Cehennem Melekleri 3 seriden oluşmaktadır ve üçünde de Jason Statham başrollerden birisidir. Filmde dünya çapında aksiyon alanında ün yapmış oyuncular yer alıyor. Filmin başrollerindeSylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren gibi ünlü isimler yer alıyor. Cehennem Melekleri bir grup paralı askerin hikayesini anlatmaktadır. Film top 250 sıralamasına girmese de oynadığı oyuncular itibariyle izlemeye değerdir.

7-) KORUYUCU (SAFE)

Başrollerinde Jason Statham, Robert John Burke, Chris Sarandon rol alan Koruyucu (Safe) filmi 2012 Amerikan yapımı bir aksiyon filmidir. 1 saat 34 dakika sürmektedir. Filmde 10 yaşında Mei adındaki bir kız çocuğu matematik bakımından çok üstün zekaya sahiptir. Bu zekasını farklı amaçlar için kullanan bazı gruplar vardır. İşte başrolümüz de koruyucu olarak Mei'yi kurtarmaya çalışıyor. Film bu şekilde ilerliyor.

8-) HIZLI VE ÖFKELİ

İlk olarak Hızlı ve Öfkeli 6'da gözüken Jason Statham seri filminin devamında Hızlı ve Öfkeli 7 ve 8 filmlerinde rol almıştır. Başarılı bir performans sergileyen Jason Statham için Hızlı ve Öfkeli filmi izlenilebilir. Hızlı ve Öfkeli 9 henüz çıkmamıştır. 2021 yılında çıkması bekleniyor.

9-) AJAN (SPY)

2015 yapımı Ajan filmi son zamanlarda en çok beğenilen Jason Statham filmleri arasındadır. 2 Altın Küre ödüllerine aday gösterilen filmin başrollerinde Melissa McCarthy, Rose Byrne, Jude Law ve Jason Statham oynamaktadır. Film konu olarak, küresel bir felaketi başlatacak olan silah ticaretini engellemek amacıyla ortaya çıkan CIA yetkililerini ve oyuncuları konu almaktadır. İzlenilmeye değer bir filmdir. 10 üzerinden 7.0 puanı vardır.

10-) LONDON

Listemizin son sırasında 2005 Amerikan yapımı London dram filmi vardır. Aksiyonun dışında biraz dram ve romantik türünde bir filmdir. Başrollerinde Jessica Biel, Chris Evans, Jason Statham rol almaktadır. Film konu olarak, kız arkadaşı tarafından terk edilen Chris karakterinin İngiliz bir iş adamının yardımıyla tekrardan kız arkadaşıyla barışmasını konu alıyor.