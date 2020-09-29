Jamie Vardy ve Wayne Rooney'nin eşleri arasındaki dava neticeleniyor

Yakın arkadaş olan Wayne Rooney eşi Coleen ve Jamie Vardy'nin eşi Rebekah'ın dostlukları geçen sene Coleen'in Rebekah'ın özel hayatı hakkında bilgi sızdırdığı gerekçesi ile bozulmuştu. Bu olay sonrasında Jamie Vardy'nin eşi, Wayne Rooney'nin eşine dava açmıştı.

Hakkındaki belgelerin basına sızdırılmasından dolayı büyük bir travma yaşadığını söyleyen Rebekah'ın açtığı tazminat davası Kasım ayında görülecek. Mahkeme Başkanı Justice Niclin, duruşma öncesi Coleen'den 2 Kasım'a kadar mahkemeye savunmasını talep etti.

25 BİN STERLİN ÖDEYECEKLER

Mahkeme eylül ayında Coleen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımların sıralamasının incelenmesi için bir önce mahkeme yapılacağını belirtmişti. Coleen şu ana kadar savunmasını mahkemeye sunmadı. Mahkeme masrafı her iki taraf içinde 25 bin sterlin olacak.

Coleen ve Wayne Rooney

"BİR KİŞİ DIŞINDA HERKESİ ENGELLEDİM"

Rooney'den 4 çocuğu olan 33 yaşındaki Coolen, kendisine ait sosyal medya hesaplarından yayımladığı bildiride yaşanan skandalla ilgili olarak "Birkaç yıldır kişisel Instagram hesabımı takip eden, güvendiğim bir kişi özel paylaşımlarımı ve hikayelerimi daimi olarak The Sun Gazetesi'ne sızdırıyordu. İznim ve bilgim dışında söz konusu gazeteye ben, arkadaşlarım ve ailem hakkında pek çok bilgi verildi. Bu kişinin kim olduğunu bulmak için yaptığım uzun süreli araştırmalar sonrası çeşitli sebeplerle bir kişiden şüphelenmeye başladım. Sorumlunun bu kişi olduğunu kanıtlamak için aklıma bir fikir geldi. Yalnızca bir kişi haricinde Instagram hesabımı takip eden herkesi engelledim. Sadece bir kişi tarafından görüntülenen orijinal hikayelerimin tamamının ekran görüntüsünü alıp kaydettim. Söz konusu hesap, Rebekah Vardy'e aitti" ifadelerini kullanmıştı.

Rebekah Vardy

"HİKAYELERİNİ SATARAK NE KAZANABİLİRİM?"

Rebekah Vardy ise Coolen'in açıklamalarına, "Yıllardır pek çok insan Instagram hesabıma erişiyor. Mesela bu hafta hiç tanımadığım birini takip ettiğimi fark ettim. Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum çünkü kendisini takibe almamıştım. Komiklik yapmıyorum ve paraya da ihtiyacım yok. Zaten senin hikayelerini satarak ne kazanabilirim? Seni çok seviyordum Coleen hamile olduğum bir dönemde böyle bir şey yaptığın için hayal kırıklığına uğradım. Şu an bu yalanlamayı yaparken bile midem bulanıyor. Böyle bir şey olduğunda beni aramalıydın" şeklinde cevap vermişti.