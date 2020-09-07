Everton, Galatasaray ile adı geçen James Rodriguez'i kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig takımı Everton, transfer çalışmaları kapsamında önemli bir hamle yaptı. İngiliz ekibi, Real Madrid'in Kolombiyalı oyuncusu James Rodriguez'i transfer etti. İngiliz medyasında çıkan haberlerde, Everton'un İspanyol ekibine yaklaşık 22 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.

GALATASARAY İLE ANILIYORDU

James'in ismi transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray ile de anılıyordu. Öte yandan oyuncunun vatandaşı Radamel Falcao'nun bu transfer için devreye girdiği de iddia edilmişti.

ANLAŞMA 3 SENELİK

76 MAÇTA 22 GOL

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik sözleşme imzalandığı duyuruldu.Real Madrid'in yanı sıra ülkesinin Envigado, Arjantin'in Atletico Banfield, Portekiz'in Porto, Fransa'nın Monaco ve Almanya'nın Bayern Münih takımlarında forma giyen Rodriguez, 76 maçta terlettiği Kolombiya formasıyla 22 gol attı.