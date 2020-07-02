Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı

Son günlerde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde depremler meydana gelirken, yılanlar görülmeye başlandı. Yılanların deliklerinden çıkıp sıklıkla görünür olmasını bazı vatandaşlar, "yılanlar deprem habercisi" olarak yorumladı. Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dinçer Ayaz, konu hakkında yanlış bilinenlere açıklık getirdi.

"YILANLARIN MAYIS-HAZİRAN ARASINDA GÖRÜLMESİ NORMALDİR"

Bilimsel literatürde yılanların sayılarının artması veya çok sık görünür olmalarının deprem habercisi olduğuna yönelik hiçbir çalışma ve verinin bulunmadığını belirten Prof. Dr. Dinçer Ayaz, "Baharın gelmesiyle birlikte yılanlar kuş uykusundan uyanmıştır. Kış uykusundan çıktıktan sonra beslenme ve üremek için eş arama faaliyetlerinde bulunurlar. Bu nedenle Mayıs-Haziran aylarında çok sayıda yılanın görülmesi normaldir. Ancak ne yazık ki görülen yılanlar çoğunlukla öldürülmektedir. Bu hayvanlar düşman değil dosttur. Yılanlar özellikle doğada besin zinciri içerisinde çok önemli bir yer teşkil ederler ve biyolojik dengenin korunması için kesinlikle öldürülmemeleri gerekir. Yılanlar, gerek insan için hastalık etkeni taşımaları gerekse tarım ürünlerine zarar vermeleri bakımından zararlı olan fare türlerinin fazla çoğalmasına engel olmaktadır. Hatta bu amaçla biyolojik mücadelede kullanılmışlardır. Örneğin 1960'lı yıllarda Kuzey Kıbrıs'ta sayıları çok fazla artan farelerle biyolojik mücadele için Ege Adalarından Kara Yılan götürülmüştür. Böylece, hem masraf ederek kimyasal ilaç alınmasına gerek kalmamakta, hem de çevreye ve insanlara zarar veren kimyasal ilaçların yan etkileri önlenmiş olmaktadır" dedi.

"YILANLAR BİYOLOJİK ZENGİNLİKTİR"

Türkiye'de 60'a yakın yılan türünün yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Ayaz, "Yılanların hepsi ülkemiz doğasının biyolojik zenginlikleridir. Hiçbirisi korkulacak veya yok edilmesi gereken bir düşman değildir. İnsanlar için faydalı canlılardır. Bu nedenle bunların iyi tanıtılması, faydalarının anlatılması ülkemizin zengin biyo çeşitliliğinin korunması için önem arz etmektedir" dedi.