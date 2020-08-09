Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı Evine dön çağrısını değerlendirdi: Seçime yönelik bir hareket değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Evine dön" çağrısı yapmıştı. Bahçeli'nin çağrısını memnuniyetle karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "En makul çizgide bir davettir. Birlik ve beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir" ifadelerini kullanmıştı. Konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Söz konusu çağrının seçime yönelik bir hareket olmadığını belirten Kalın, "İYİ Parti'nin dayandığı sosyolojiye bakarsanız AK Parti ve MHP ile iç içedir. Bu çağrının erken seçime yönelik bir hareket olma ihtimali sıfır" şeklinde yanıt verdi.

"CUMHUR İTTİFAKI'NA YAKIN DURMASI ÇOK NORMAL"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programına konuk oldu. "Akşener ittifaka mı davet edildi?" sorusuna yanıt veren Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti'nin dayandığı sosyolojiye bakarsanız AK Parti ve MHP ile iç içedir. Burada daha AK Parti ve MHP'nin içinde olduğu Cumhur İttifakı'na yakın durması çok normal. AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında geleneksel birçok pozisyon yer değiştirdi. Çok ayrıymış kutupmuş, karşıymış gibi görünen şeylerin siyasi mücadele içinde o kadar olmadığı bir dönüşüm yaşandı. Son Ayasofya meselesinde. Ayasofya CHP'liler için bir mesele olmaktan çıktı. Şimdi İYİ Parti'nin ayrı bir siyasi hareket olarak ortaya çıkması onun AK Parti ve MHP ile sosyolojik türdeşliğini ortadan kaldırmıyor. Cumhur İttifakı AK Parti ve MHP olarak oldukça güçlü. Son 3 seçimde de çok ciddi başarılar elde etti. Cumhurbaşkanlığı sistemi kabaca iki ittifakın yönlendirdiği siyasal alan olarak devam edecek."

"SEÇİME YÖNELİK BİR HAREKET OLMA İHTİMALİ SIFIR"

Bahçeli'nin söz konusu çağrısının seçime yönelik bir hareket olmadığını belirten Kalın, "Seçimi erken yapalım gibi bir düşünce yok. İYİ Parti'nin baştan beri bu blok içinde yer alması siyasetin tabiatına aykırı bir şey. Devlet Bey'in çağrısı 'sen gel doğal mecranda ak'. Cumhurbaşkanımız bundan sadece memnuniyet duyar" ifadelerini kullandı.