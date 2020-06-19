İyi Oyun filmi konusu nedir? İyi Oyun oyuncuları ve İyi Oyun özeti!

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İYİ OYUN OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Umut Aral

Oyuncular:Kerem Bürsin, Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş

Tür: Aile, Macera

Yapım Yılı: 2018 (109 dk)

Vizyon Tarihi: 2 Kasım 2018 Cuma

Senaryo: Emre Sirel

İYİ OYUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Cenk liseyi yeni bitirmiş genç bir çocuktur. Evin yükünü tek başına omuzlayan annesine yardım etmeye çalışan Cenk, yarı zamanlı çalıştığı internet kafede başkaları adına para ile oyun oynar. Fakat bir gün yeni kurulan bir takımın menajeri tarafından keşfedilince kendisini bambaşka bir dünyanın içerisinde bulur. Profesyonel oyun dünyasının içerisinde takım arkadaşları Batu, Naz, JJ, Aslan ve koçları Özer ile birlikte zorlu bir yolculuğa çıkan Cenk turnuvayı kazanmak için çabalar.