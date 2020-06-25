İyi huylu tümör nedir? Kötü huylu tümör nedir? İyi huylu tümör ağrı yapar mı?

Tümörün diğer adı urdur. Dokularda gelişen DNA mutasyonu sonrası oluşan şişlik, iyi huylu veya kötü huylu olabilir. Vücudun farklı noktalarında görülebilir. İyi huylu tümör nedir? Kötü huylu tümör nedir? Beyin tümörü nedir? Beyin tümörü belirtileri nelerdir? Haberimizin detaylarında.

BEYİN TÜMÖRÜ NEDİR?



Beyindeki bir kitlenin ya da hücrelerin çok fazla büyümesine verilen isimdir. Beyin tümörünün farklı yapıda olanları vardır. İyi huylu (kansersiz) ve kötü huylu (malign- kanserli) olarak ikiye ayrılır.

Beyin tümörleri, beyinde ilk olarak ortaya çıkabilir. Başka bir durumda da ise vücudun diğer bölümlerinde başlayan tümör beyne sıçrayabilir. Buna ikincil ya da metastatik beyin tümörü denir.

BEYİN TÜMÖRÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Beyin tümörü belirtileri ve semptomları; beyin tümörünün konumuna, büyüklüğüne ve büyüme hızına göre değişir. Beyin dokusunun işlevine baskı uygulayan tümör nedeniyle baş ağrısı, mide bulantısı ve denge problemi yaşanabilir.

Beyin tümörü belirtileri şunları da içerebilir:

Normalde başı ağrıyan biri değilseniz ve farklı zamanlarda, farklı durumlarda ani gelen baş ağrısı varsa

Baş ağrılarınız sıklaşıyor ve düzensiz oluyorsa

Sebebi olmayan bulantı ve kusma varsa

Bulanık görme, çift görme ve görme kaybı yaşadığınız anlar varsa

Kol veya bacakta oluşan hareket kaybı

Denge kurmakta zorlanma

Davranış veya kişilik değişiklikleri

Nöbet geçirmişseniz (nöbet geçmişi olmayanlar için)

İşitme sorunu yaşıyorsanız doktora gitmenizi tavsiye ederiz. Bu belirtilerin hepsi bir anda görülmeyebilir. Normalde yaşamadığınız bir durumu yaşamaya başlamışsanız ve bu durum sık sık tekrarlıyorsa; doktora giderek sorunun sebebini öğrenmelisiniz.

BEYİN TÜMÖRÜ TÜRLERİ NELERDİR?

İyi huylu ve kötü huylu adı altında farklı adlarla anılan pek çok tümör çeşidi vardır. Belirtileri aynı gibi dursa da sonuçları her zaman aynı değildir. Her beyin tümörü aynı hızla büyümez. Beyin tümörünün büyüme hızı ve yeri sinir sistemini işleyiş biçimini etkiler.

Beyin tümörleri türleri adını farklı hücrenin türünden alır.

Astrositom

Beyin metastazları

Kraniyofarenjiyom

Glioblastoma

Oligodendroglioma

Koroid pleksus karsinomu

Ependimom

Embriyonal tümörler

Medulloblastomdur

Meningiom

Akustik nöroma (schwannoma)

Pineoblastoma

Gliyom

Pediatrik beyin tümörleri

Hipofiz tümörleri

Germ Hücreli Tümörler

BEYİN TÜMÖRÜ NASIL OLUŞUR?

İki tür beyin tümörü olduğunu söylemiştik. İkisi de farklı oluşan bu tümörlerden birincil (primer) tümör olarak adlandırılanlar, normal hücrelerin DNA'ları içerisindeki hata veya mutasyon sonucu oluşur. Mutasyon sonucu hücrede oluşan fazla büyüme ve bölünme, sağlıklı hücrelerin ölmesiyle kendine yer bulur. Erişkinlerde ikincil beyin tümörlerine göre daha az yaygındır.

İkincil beyin tümörleri, vücudun başka bir noktasında oluşan tümörün sıçramasıyla oluşur.

Meningiomlar, beyni ve omuriliği çevreleyen zarlardan doğan bir tümördür. Genellikle kanserli tümör değildir.

Akustik nöroma (schwannomlar), iç kulaktan beyne giden denge durumunu ve işitme durumunu kontrol altında tutan sinirlere baskı yapan tümörlerdir. İyi huylu tümörler kategorisinde yer alır.

Hipofiz adenomları beynin tabanında yer alan hipofiz bezlerinde gelişen iyi huylu tümörlerdir. Hipofiz hormonları bu tümörden etkilenebilir.

Medulloblastom genellikle çocuklarda görülen kanserli beyin tümörüdür. Beynin alt arka kısmında başlayan ve omurilik sıvısı üzerinde yayılımı olan bir tümör çeşididir. Yetişkinlerde az görülür fakat ortaya da çıkabilir.

Germ hücreli tümörler çocukluk döneminde ortaya çıkan tümörler testislerin ve yumurtalıkların oluştuğu dönemde daha çok rastlanır. Fakat sonra beyni de etkileyebilir.

Kraniofarenjioma kanserli tümörler kategorisinde değildir. Beynin hipofiz bezinin yanında oluşmaya başlar. Büyüdükçe hipofiz bezini ve beynin yakınındaki diğer yapıları etkiler.

Metastas başka bölgede başlayan ve beyne doğru yayılan kanser türüdür. İkincil tümörler grubundan, kansere bağlı tümördür. Kanser geçmişi olan kişilerde daha sık görülür. Herhangi bir kanser türü beyne yayılabilir. Ancak en yaygın olanları şunlardır:

Kolon kanseri, meme kanseri, böbrek kanseri, akciğer kanseri.

BEYİN TÜMÖRÜ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Tümörün türüne, büyüklüğüne ve nerede olduğuna bağlı olarak farklı tümör tedavi biçimleri vardır.

Birinci beyin tümörü denilen tümörler, beynin kendisinde, beyin örtücü zar olan meninkslerin içinde, kranial sinirlerde, epifiz bezinde veya hipofiz bezinde bulunur.

BEYİN TÜMÖRÜNE NE SEBEP OLUR?

Tümörün oluşum sebebiyle ilgili kesin bilgiler yoktur. Fakat uzmanlar, riski tetikleyebilecek bazı durumları açıklamıştır:

İyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmak

Kalıtsal olabileceği için beyin tümörlerinde ailede tümör geçmişi de araştırılır.

İYİ HUYLU TÜMÖR NEDİR?

Cerrahi tedavi ile iyileşme sağlamak kolaydır. %90 oranında iyileşme görülür. Tekrarlama genellikle görülmez. Bazen küçük parçalar alınamadığı için büyümeleri beklenir. Bu durumun yaşanmaması için gama life denilen ışın tedavisi uygulanır. Genellikle iyi sonuç verir ve hastalar hemen kendilerini toparlar.

İYİ HUYLU TÜMÖR AĞRI YAPAR MI?

Tümör belirtileri arasında en sık görülen problem ağrıdır. Geceleri daha çok yaşanır. Tümörün türüne, büyüklüğüne ve konumuna göre ağrı şiddetli veya hafif olabilir.

KÖTÜ HUYLU TÜMÖR NEDİR?

İyi huylu tümöre göre daha hızlı büyür ve yayılır. Çevresinde bulunan beyin dokusuna zarar verebilir. Ameliyatla tamamen alınma ihtimali çok yüksek değildir. Bunun sebebi ise cerrahi olarak alınan dokuların her birinin fonksiyon kaybı olma ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Kötü huylu tümörlerde yeniden büyüme görülebilir. İkincil tümörlerin beyne ulaşması da kötü huylu tümör olarak kabul edilir.