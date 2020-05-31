Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'i kadrosuna katmak isteyen Lazio'nun 20 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.
31.05.2020 09:35 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:40
Ara transfer döneminden bu yana İngiliz ve İtalyan ekiplerinin listesinde yer alan Vedat Muriç, Avrupa basınının da gündeminden düşmüyor.
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İtalya'da yayın yapan La Gazetta dello Sport, Lazio'nun Fenerbahçe'nin yıldızından vazgeçmediğini yazdı. Haberde uzun süredir Kosovalı yıldızı takibe alan İtalyan ekibinin bu transfer için tüm şartları zorlayacağı ifade edildi. Ayrıca, teknik direktör Simone Inzaghi'nin ısrarcı olduğu 26 yaşındaki golcü için Lazio'nun 20 milyon euroyu gözden çıkardığı da belirtildi.
28 MAÇTA 15 GOL ATTI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 resmi 15 kez rakip fileleri havalandıran Vedat Muriç, 5 asist yaptı. Öte yandan 1.94'lük dev golcü için İngiltere'den Burnley'nin ciddi bir teklif yaptığı iddia edilmişti.