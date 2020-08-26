İtalyan golcü Mario Balotelli, yeniden Beşiktaş'ın gündeminde

Kaybedilen PAOK maçında Cyle Larin'in beklentilerin uzağında kalması nedeniyle Beşiktaş, forvet çalışmalarına hız verdi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Beşiktaş için dünyaca ünlü Marca Gazetesi'nde flaş bir habere yer verildi. Siyah beyazlıların kısa süre önce veto ettiği dile getirilen Mario Balotelli'nin, siyah beyazlıların listesine yeniden girdiği ve anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi.

YA ABD YA BEŞİKTAŞ

Brescia ile yollarını ayırmasının ardından Balotelli, Beşiktaş ile flörtünü hızlandırırken, siyah beyazlılarla uzlaşma sağlayamamıştı. Marca'nın aktardığı bilgilere göre İtalyan golcü, kendisine talip olan ABD ekibi LA Galaxy ya da Beşiktaş'tan birine kısa süre içinde transfer olması bekleniyor.

161 GOL ATTI

Kariyeri boyunca 398 profesyönel müsabakada rol alan Baloelli, 161 gole imza atarken 34 asist üretmişti.