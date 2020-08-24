İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu

Avrupa'da transfer dönemi son hızıyla devam ediyor. İtalya Serie B ekiplerinden Reggina, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Fransız stoper Adil Rami'yi transfer etmek için harekete geçti. Serie C'den Serie B'ye yükselen Reggina'nın son olarak Sochi'de oynayan Fransız stoperi kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Başkan Luca Gallo konuyla ilgili Sportitalia'ya yaptığı açıklamada tecrübeli futbolcuyla ilgilendiklerini doğruladı.

BONSERVİSİ ELİNDE

2019 yazında Fenerbahçe 'ye imza atan Adil Rami, aynı sezon kış transfer döneminde takımdan ayrılmıştı. Bonservisi elindeki 34 yaşındaki savunmacı, 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa kadrosunda yer alıyordu.

ÖNEMLİ TRANSFERLER YAPTI

Adil Rami'yi transfer etmek isteyen Reggina şu ana kadar Jeremy Menez, Kyle Lafferty, Alessandro Plizzari ve Hachim Mastour gibi önemli isimleri kadrosuna kattı.