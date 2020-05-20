İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
İtalya Serie A'da mücadele eden Lecce, futbolcuların ertelenen mart ayı maaşlarını takımın küme düşmemesi halinde ödeyeceğini açıkladı.
20.05.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:16
İtalya Serie A ekiplerinden Lecce, futbolcuların ertelenen mart ayı maaşlarını takımın küme düşmemesi halinde ödeyecek.
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Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcularla mart ayı maaşlarında feragat etmeleri yönünde anlaşma sağlandığı belirtildi. Takımın Serie A'da kalması halinde söz konusu maaşların bonus olarak futbolculara ödeneceği kaydedildi.
DÜŞME HATTINDA BULUNUYOR
Lecce, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan ve 20 takımın bulunduğu ligde 18. sırada yer alıyor.