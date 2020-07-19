İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Bologna maçındaki performansını övdü

İtalyan spor basını, Milan'ın dün ligin 34. haftasında oynayıp, 5-1 kazandığı ve Hakan Çalhanoğlu'nun da bir gol attığı Bologna maçını değerlendirdi.

Corriere dello Sport, maçta 61 dakika oynayıp, takımının 2. golünü kaydeden başarılı oyuncuya 8 tam puan verdi.

"ZEKİCE HAZIRLANMIŞ TÜM ATAKLARDA HAKAN VAR"

Gazete, Hakan Çalhanoğlu'nun maç performansını, "Yakalanamaz. Skoru 2-0'a getiren golü attı. Bennacer'in skoru 3-1 yapan golünü attırdı. Milan'ın en güzel ve zekice hazırlanmış tüm ataklarında o var." ifadeleriyle değerlendirdi.

"EN GÜVENİLİR İSİM"

La Gazzetta dello Sport da milli oyuncuya dünkü performansından ötürü 7,5 ile en yüksek notu verirken, "Şu anda, üst düzey bir saldırı pokerinde en gösterişli olan değil ama o güvenilir olan. Müthiş ve atletik geçişler yapabiliyor. Koşma kapasitesi hiç azalmıyor. Attığı gol, atletik olmasının ve pozisyon takipçiliğinin bir ödülü." ifadeleri kullanıldı.

Tuttosport da Hakan Çalhanoğlu'na 7,5 ile en yüksek notlardan birini verirken, milli futbolcunun dün sahanın her yerinde yer aldığını, golünü attığını ve takım arkadaşı Franck Kessie gibi iyi bir form yakaladığını yazdı.