İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı

İtalya'nın önde gelen spor sitelerinden La Gazetta Dello Sport, Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun beIN SPORTS'a verdiği özel röportajı manşetine taşıdı.

Haberde Hakan Çalhanoğlu'nun İsveçli takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic ile ilgili sözlerine dikkat çekilirken, milli futbolcunun "Herkes Zlatan'ı büyük bir egosu olan biri olarak görüyor. Bence egosu yok, o çok yardımsever biri. Çok iyi biri. Onunla vakit geçirmek çok eğlenceli" ifadelerine yer verildi.