Serie A'da Juventus ve Lazio'nun şampiyonluk mücadelesi sürüyor

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde heyecan (Serie A) 29. haftayla devam etti. Lig lideri Juventus, Genoa'yı deplasmanda 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Cenova kentindeki Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında, konuk Juventus yüklense de gol bulamadı ve devreye golsüz eşitlikle gidildi.

Maçın ikinci yarısında ise Juventus'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Paulo Dybala, 56. dakikada Cristiano Ronaldo ve 73. dakikada Douglas Costa kaydetti. Ev sahibinde Andrea Pinamonti'nin golü puan için yetersiz kaldı.

Son dakikalarda ev sahibi takım, gol için yüklense de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, 72 puanla zirvedeki yerini korudu. Juventus, koronavirüs sonrasında yeniden başlayan ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. 26 puanlı Genoa ise 17. sırada kalırken bu sezonki 15. mağlubiyetini yaşadı.

LAZIO DA KAZANDI

Lider Juventus'un takipçisi Lazio da Torino deplasmanına konuk oldu. Lazio 1-0 geriye düştüğü maçı Ciro Immobile ve Marco Parolo'nun golleriyle kazandı. Torino'nun tek golü Andrea Belotti'den geldi.

Bu sonuçla Lazio, puanını 68'e yükseltti ve lider Juventus'u 4 puan geriden takibini sürdürdü. Torino ise 31 puanla 14. sırada yer aldı.