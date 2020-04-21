İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti

İtalya Ligi Serie A'da kulüplerin ortak düzenlediği toplantıda hükümetin onayına sunacağı sezonun geri kalanının oynanması kararını 7 kulübün reddettiği iddia edildi.

İtalyan haber ajansı Adnkronos'un haberine göre gerçekleşen toplantıda yeniden oynama kulüplerin sezonun geri kalanının oynanmasına yönelik isteklerin görüşüldüğü toplantıdan 7 kulübün ret oy verdiği belirtildi. Bu 7 kulübün Torino, Sampdoria Bologna, Parma, SPAL, Brescia ve Udinese olduğu da haberin devamında yer aldı.

KALAN 13 KULÜP, DEVLET ONAY VERİRSE OYNAMAYA SICAK BAKIYOR

İtalya Spor Bakanı Spadofora ülke için futbolda geri dönüşün büyük önem taşıdığını belirtmesiyle sezonun geri kalanının oynanma ihtimalinin yükseldiği değerlendirilmişti. Koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden olan İtalya'da 7 kulübün karşı çıkmasına rağmen geri kalan 13 kulübün hükümet onay verdiği ve güvenceler alındığı takdirde yeniden oynamaya sıcak baktıkları da ifade edildi.

İtalya'da koronavirüsten etkilenen kişi sayısı 20 Nisan itibarı ile 180 binden fazla vaka, 2250'den fazla vefat eden insan olduğu belirtiliyor.

(Sporx)