İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı

İtalya'da kademeli normale dönüş tartışmalarında "virüsle birlikte yaşanacak" dönem olarak anılan 2. aşamada dışarı çıkarken maske takmanın zorunlu hale gelmesi de tartışılan önlemler arasında yer alıyor.

ECZANELER MASKE DAĞITIYOR

Bu kapsamda, Toskana Bölgesi'ndeki eczanelere bugün yerel yönetimlerce maske dağıtımı yapıldı.

Buna göre, yarından itibaren bölge sakinleri, sağlık kartlarını göstererek, kendilerine en yakın eczaneden en fazla 5 adet olmak üzere maske temin edebilecek.

İTALYA'DA SON DURUM

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 433 artarak 23 bin 660'a çıktı.

Ülkede iki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, günlük düzenlenen basın toplantısı yerine Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, ülkedeki aktif vaka sayısının 108 bin 257'ye ulaştığı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 178 bin 972 olduğu bildirildi.

İyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 128'lik artışla 47 bin 55'e çıktığı kaydedilen açıklamada, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 433 daha artarak 23 bin 660'a yükseldiği belirtildi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Sivil Savunma verilerine göre, dün 2 bin 733 olan sayı bugün 2 bin 635'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 356 bin 541 test yapıldı.

Bugün açıklanan rakamlara göre, günlük ölü ve vaka artışları ile yoğun bakımda tedavi görenlerin sayılarındaki düşüş trendi sürüyor.