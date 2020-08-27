İsyan sözleri: En iyi isyan sözleri, isyankar sözler, anlamlı ve manalı isyan sözleri

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İSYAN SÖZLERİ

İsyan sözleriyle üzüntü, kırgınlık, sinirlilik durumlarınızı ifade edebilirsiniz. İşte karşınızda en güzel isyan sözleri listesi.

- Niye isyan ediyorsun diyorlar hayata? Bilmiyorlar ki, hayat açmış sevdamıza koca bir yara. Sen git ellerde mutluluk ara. Ben ölsem sürmem, bu sevdaya kara.

- Adaletin yok be dünya. Kimilerine kaymak ve balla. Kimilerine acı dolu günler, her gün yoklukla bir sopa. Ne diyeyim ki? Bir gün elbet yıkılacaksın. Aç olana da, tok olana da kalmayacaksın.

- Ne seni sevene düşmanım, ne de seni sevdiğime pişmanım, sadece senle olmak varken, sensizliğedir isyanım.

- Acılarıma, hüzünlerime rağmen ayaktayım. İsyan bayrağını çektim iyi gün dostlarım. En deli duygularla araftayım.

- Hasretin acıya boğmuşsa beni; gelmezsen unutmak hakkım değil mi?

-Artık herhangi bir hayale kucak açamayacak kadar yorgunum.

- Sakın tutma ellerimi üzerim seni, sakın bakma gözlerime bozarım gözlerini, sen beni kandırdın isyanım sana zalim sevgili..

- Ufak bir mutluluğu aldın ellerimden, ben sevmiştim seni harbiden! Bu isyanım sana inceden…

- Umarım sende bir gün benim gibi yanarsın. Yıldızlar doğmaz gecelerine, güneş ağarmaz gündüzlerine. Seninde dünyan böyle kararsın.

- Dudaklarıma vurdum aşkın kilidini. Yazılmamış bir hikayeyim ben, kağıt üzerinde tomurcuk tomurcuk. Kalem değmemiş daha, ilk satırıma. İsyanım, an olur sevgimden daha ağır basar dünyada.

- Geceler özlemine özlem kattı. Ben seni böyle severken, sen yad ellerde mutluluk aradın. Artık tahammülüm kalmadı, isyan bayrağını çektim. Senden gelecek her şeye, senle olan herkese lanet ettim.

- Ellerimi tutma, artık yok karşında o saf aşık bunu unutma! Artık isyanım sana yalancısın bunu anla..

- Başını göğsüme yasladığında tek bir düşmanım vardır: geçip giden zaman.

- Aşk sevgiye isyanda, ağlıyor gökler, yavaşça güneş batmakta, gök karanlık ay ağlamakta.

- Soysuz insanlar için, tertemiz bir sevginin hiçbir önemi yok. Adam gibi seven, ihanet etmeyen birini aradım hep. Yoksa çevremizde, zaten kahpe insan çok.

- Artık çizdim üstünü. Ne silgim var, ne kağıdımda boş yer. Dönülmez bir isyandayım bu sefer.

- Bir vefanın isyanıdır bu. İçmem artık namert elinden. Bakır taslar içinde olsa da serin bir su. Çölde can veririm. Gülde diken olurum. Arar belamı bulurum. Ama dönme artık bana sen. Çünkü daha bu isyandan vazgeçmem ben.

- Biz deli rüzgârların deli dalgaların adamıyız sevdik mi destan kızdım mı katliam oluruz.

- Bir gün bir rüzgâr eserse oralara benim sana olan sevgimi fısıldarsa kulağına unutma sende bana bir tutam sevgi yolla.

İSYANKAR SÖZLER

- Hayatımda yapabildiğim En Güzel Şey Adına Ve Aşkına isyan etmek isyankar Olmak..

- Sen Beni Bırakıp Gittiğinde Suskun Yüreğim isyan Etmeyi Öğrendi..

- Eğer beni bu sokakta, bu semtte, bu şehirde bulamazsan sevgilim bil ki ben, gözlerinin daldığı yerdeyim.

- Aynı ülkenin şehirleriydik. Ben sürgün yeri, sen başkent… İlk isyan hep sende başlardı, cezasını çekmek bana kalırdı.

- Yaprak döken gençliğimin satır aralarında altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğumun baş harflerisin.

- Senin gibi yalancı olacağıma, ölümüne isyankar olurum daha iyi…

- Ben içimde her gün yüz binlerce özlemimle seni yaşıyorum, sana doyamıyorum ve seni delicesine özlüyorum.

- Sesizliğedir isyanım yoksa ne seni sevdiğime pişmanım ne de seni sevene düşmanım.

- Bir derdiniz olduğunda, anlatacak kimsenin olmadığını değil, sizi anlayacak kimsenin olmadığını anladığınız an yalnızsınızdır.

- Seni benim kadar kim seviyorsa, o da benim kadar sana hasret kalsın.

- Rüyalarını gül yapraklarıyla yatağını papatyalarla süsledim, üzerini sevgiyle örtüp tüm kâbusları aldım ki en güzel rüyaları sen göresin.

- Bir şeyden çok eminim… kendimi üzdüğüm kadar kimseyi üzmedim hayatta.

- Gitmek gerekir bazen, düşünmeden, yormadan isyan etmeden…

- Dışımda kahkahalardan bir suret, içimde kan ağlayan bir çocuk var.

- Eğer çölde bir çiçek olsan; seni kaybetmemek; için gözyaşlarımla sulardım eğer gözümdeki bir damla yaş olsaydın; seni kaybetmemek; için hiç ağlamazdım.

- İsterdim mutlu olalım seninle isterdim hep dolu dizgin yaşayalım hayatı birlikte, sen bırakıp gittin beni birden bire, hayatım isyan oldu sözlerim duman oldu..

- Uzakta olsan da seni sevmeyi kabullendirdim kalbime, yalan atsan da isyan etmemeyi öğretmeye çalışıyorum beynime..

- İsyanım Allah'a değil haşa. Baş kaldırışım, kendini adam zanneden iyi gün dostlarına. Her zaman, vuracağınız yeri yoklamak için sıvazladınız. Ben iyi niyet gösterdikçe, sizler azdınız. Artık geçmişte kaldı o saf günlerim. Herkes ayağını denk alsın. Yanlışınıza, bin belayla cevap veririm.

- Bir zamanlar arkandan ağlardım, bir zamanlar senin için dünyayı yakardım. Ya şimdi şerefsizim bir kibrit bile çakmam, değmezsin.

- Güneşin doğmasını, kendi ötmesine bağlayan yavşaklar da oldu hayatımda. Ben bazen güneş oldum. Bazen güneşlerini batırdım, en karanlık anlarında.

- Nankörsünüz ey dostlarım. Yapılanı, iyiliği bilmeyecek kadar nankör. Artık benimde tüm kötü niyetli hallerim baş kaldırdı. Hepinize iyi seyirler.

- Edepli edebinden susar, edepsiz de ben susturdum zanneder.

- Bir isyandır bu. Ayrılıkların acısına bir isyan. Çok alçak tanıdık bu hayatta. Yüzümüze dost görünüp, ardımızdan kuyumuzu kazan. Baş eğersem namerde, namert olayım. İsyanımdan vazgeçersem, kahpeye gıybet olayım.

- Saçıma aklar doldu yıllar yılı. Unutmadım, unutamam dost görünümlü yılanları. Ben isyan bayrağını çektim artık. Sanmayın ki, ceketimi alır giderim. Ben bir cesur yüreğim. Ölümüne mücadeleyi severim.

- Göz yaşlarım, en sessiz isyanım oldu. Sessiz olsa da, içimde sana karşı, büyük bir öfke doğurdu.

- Seni düşünür, seni özlerim, sevgilerin özlemlerin derinliğinde ne olur kır şeytanın bacağını bir kez beni hatırla, bir sonbahar serinliğinde.

- Güller hep ellerinde açsın ama dikenleri batmasın sevda hep seni bulsun ama seni yaralamasın mutluluk hep yüreğine dolsun ama beni unutturmasın.

- Boynunda bir yaftayla bin cezaya hüküm giyen isyanların sesiyim. Yitik sevdalarda bir yüzüm adı bile bilinmeyen ve hep aşka mahkûm ve hep… Affedilmeyen.