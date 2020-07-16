Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Man Adası" açıklamaları nedeni ile bir kez daha manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve yakınlarına 359 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.Mahkeme, daha önce aynı tutar üzerinden oluşturduğu tazminat kararı, İstinaf Mahkemesi tarafından usulden bozulmuş, bozma sonrası yapılan yeniden yargılamada aynı karar verildi.

İstinaf Mahkemesi'nin usulden bozarak geri gönderdiği davanın bugün görülen duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, İstinaf Mahkemesi'nin talebi üzerine yeniden yaptığı yargılamada, eski kararında olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve yakınlarına 359 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, kızı Sümeyya Erdoğan Bayraktar, kızı Esra Albayrak, dünürü Özdemir Bayraktar, eniştesi Ziya İlgen, dünürü Sadık Albayrak, dünürü Orhan Uzuner, dünürü Osman Ketenci'nin avukatları katıldı. Davalı Kılıçdaroğlu'nu temsilen Avukat Celal Çelik ile birlikte çok sayıda avukat duruşmada hazır bulundu.

AVUKAT ÇELİK REDDİ HAKİM İSTEDİ

Davalı Kılıçdaroğlu'nun Avukat Celal Çelik, reddi hakim talebinde bulundu.Bazı davacıların avukatı Ferah Yıldız, reddi hakim talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu savunarak, talebin reddine karar verilmesini istedi.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme hakimi, Avukat Çelik'in ileri sürdüğü ret hususlarından hiçbirisinin kanunda belirtilen ret nedenlerinden sayılmadığını gerekçe göstererek reddi hakim talebinin reddine karar verdi.

DAVACILAR DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEDİLER

Söz alan Avukat Ferah Yıldız, davalı Kılıçdaroğlu'nun 21 Kasım 2017 tarihinde kürsü dokunulmazlığından faydalanarak müvekkili Recep Tayyip Erdoğan ve yakınları hakkında söylediği sözleri ispatlayamadığını belirterek, "Recep Tayyip Erdoğan'ın baba misyonu da göz önüne alınarak dava dilekçesinde belirttiğimiz şekilde her bir müvekkil için ayrı ayrı kabulüne karar verilsin" dedi. Davacı Özdemir Bayraktar'ın Avukatı Burçin Altan da davalı Kılıçdaroğlu'nun gerçek dışı beyanlarda bulunduğunu savunarak, davanın kabulüne karar verilmesini istedi.Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik ise müvekkilinin ileri sürdüğü iddiaların iftira olmadığını savundu.

MAHKEME 359 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERDİ

Kısa bir ara veren mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'a 150 bin, Özdemir Bayraktar'a 60 bin, Esra Albayrak'a 22 bin, Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a 22 bin, Necmeddin Bilal Erdoğan'a 20 bin, Ahmet Burak Erdoğan'a 16 bin, Mustafa Erdoğan'a 15 bin, Sadık Albayrak'a 14 bin, Ziya İlgen'e 14 bin, Orhan Uzuner'e 13 bin, Osman Ketenci'ye 13 bin TL manevi tazminatı konuşma tarihi olan 21 Kasım 2017 tarihinden itibaren işleyecek olan faizi ile ödemesine hükmetti.

SALI GÜNÜ DE 197 BİN LİRALIK KARAR ÇIKMIŞTI

Yine "Man Adası" açıklamaları nedeni ile İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, 14 Temmuz Salı günü yaptığı duruşmada, Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım 2017 tarihli konuşması nedeni ile Erdoğan ve yakınlarına toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti.