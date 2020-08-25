İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti

Dün FOX TV ana haber sunuculuğundan istifa eden Fatih Portakal'ın yerine gelecek isim olarak Selçuk Tepeli açıklanmıştı. Habertürk TV'den Selçuk Tepeli ise Serap Belet'le beraber sunduğu "Gün Başlıyor" programına canlı yayında veda etti.

CANLI YAYINDA TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Canlı yayındaki vedaya Serap Belet, Ebru Baki ve Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya ve Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz da katıldı. Canlı yayında, yeni görevi için tebrikleri kabul eden Tepeli Habertürk TV yönetimine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

HEM FOX HEM PORTAKAL AÇIKLAMA YAPTI

Kanal yönetiminden yapılan açıklamada Fatih Portakal'ın görevi bırakma kararı aldığı duyuruldu. Açıklamada, "2010 yılından beri kanalımızda Fox Ana Haber bülteni sunuculuğu görevini büyük bir başarıyla yürüten ve FOX ekranlarından milyonlara ulaşarak Türk televizyon tarihine geçen rekor başarılarda önemli katkıları olan değerli ekip arkadaşımız Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimimize bildirmiştir." ifadeleri yer aldı. Fatih Portakal ise ilk açıklamasında, ayrılma kararının kendi tercihi olduğunu belirterek, "Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim" ifadelerini kullanmıştı.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni olan Tepeli, 1974 İstanbul doğumlu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Selçuk Tepeli, IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı. Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli; Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü. Habertürk TV'de Ceyda Karan'la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu. Selçuk Tepeli 2020 yılı ocak ayında Habertürk'ten istifa etmişti.